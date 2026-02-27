Horoscop săptămânal Rac 2-6 martie 2026

Poți începe un curs, poți depune acte pentru o certificare sau poți organiza o deplasare importantă. Eclipsa aduce un moment decisiv în zona comunicării. O conversație amânată de mult timp iese la suprafață. Poate fi vorba despre clarificarea unui conflict cu un frate, un vecin sau un coleg apropiat. Se poate finaliza un contract sau un acord scris. Venus intră într-o zonă profesională și îți aduce un plus de imagine și apreciere publică.

BANI: Pot apărea cheltuieli legate de studii, taxe, bilete de avion sau documente oficiale. Dacă ai de susținut un examen sau o evaluare profesională, investiția financiară va fi justificată. Eclipsa poate aduce semnarea unui contract sau renunțarea la o colaborare minoră care nu mai era rentabilă. Venus în zona carierei poate aduce o ofertă elegantă, poate chiar din partea unei femei influente sau printr-un context artistic sau creativ.

DRAGOSTE: Dacă ești într-o relație, discuțiile devin mai serioase. Puteți vorbi despre mutarea într-un alt oraș sau despre planuri de dezvoltare personală. Eclipsa poate aduce o conversație directă în care spui exact ce te deranjează. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva în timpul unei călătorii sau la un curs. Atracția pornește din conversații inteligente și schimb de idei.

