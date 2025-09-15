Horoscop săptămânal Săgetător 15-19 septembrie 2025

Opoziția cu Saturn îți arată însă că nu toate planurile sunt realiste și că trebuie să faci diferența între vise și ceea ce poate fi pus în practică. Opoziția cu Neptun poate aduce confuzii în planurile de familie, ceea ce te obligă să alegi între ceea ce îți dorești și ceea ce este posibil. Venus în Fecioară îți dă un ton mai sobru și te face să analizezi atent fiecare pas înainte de a-l face.

Bani: Financiar, discuțiile din această săptămână pot viza un proiect de grup sau o investiție comună. Cineva îți poate propune o colaborare care pare atractivă, dar verifică cu atenție detaliile, pentru că pot exista amânări sau complicații. Cheltuielile neprevăzute, mai ales cele legate de locuință sau familie, pot apărea și îți pot da peste cap bugetul.

Dragoste: În relații, este o perioadă în care e nevoie să îți sincronizezi dorințele cu cele ale partenerului. Poate fi vorba de planuri legate de mutare, de copii sau de activități de familie. Dacă ești singur, apar șanse să întâlnești pe cineva printr-un cerc de prieteni sau la un eveniment social. Totuși, evită să te lași purtat de aparențe: opoziția Mercur-Neptun îți arată că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par.

