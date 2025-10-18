Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Săgetător 20-24 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Săgetător 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă aduce schimbări în cercul tău de prieteni și în proiectele comune. Poți decide să te implici într-o activitate de grup sau să renunți la o colaborare care nu te mai reprezintă.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 12:10
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Săgetător 20-24 octombrie 2025 - Shutterstock

Mercur și Marte îți oferă energie intelectuală și te ajută să iei decizii rapide. Soarele care intră în Scorpion aduce o perioadă mai introspectivă: simți nevoia de retragere, de reflecție și de refacere psihică. Neptun retrograd te face mai atent la dinamica familiei și la echilibrul interior. Poți realiza că trebuie să pui limite mai clare între viața profesională și cea personală.

BANI: Luna Nouă susține proiectele colective și activitățile digitale. Poți lansa o idee online, poți semna un contract de colaborare sau poți primi un sprijin financiar de la o persoană influentă. Mercur și Marte aduc curajul de a cere o mărire sau de a schimba domeniul. Totuși, fii atent la cheltuielile de imagine sau la achizițiile impulsive. Soarele în Scorpion indică o fază în care trebuie să lucrezi mai discret pentru a-ți consolida resursele.

DRAGOSTE: Pentru tine, dragostea devine un proces de redescoperire. Poți simți o atracție pentru o persoană diferită ca stil de viață sau viziune. Mercur și Lilith scot la suprafață adevăruri reprimate, poate legate de fidelitate sau frică de apropiere. Luna Nouă aduce oameni noi în viața ta, dar e important să vezi dacă există compatibilitate reală, nu doar entuziasm. Relațiile stabile pot trece printr-o etapă de reevaluare, urmată de o reconectare sinceră.

