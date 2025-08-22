Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Săgetător 25-29 august 2025

Horoscop săptămânal 25-29 August 2025. Venus în Leu îți deschide orizonturile și aduce o dorință puternică de explorare, fie că este vorba de călătorii, studii sau noi experiențe. Trigonul cu Saturn îți oferă structura necesară pentru a transforma un plan ambițios în realitate. 

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 11:05
Horoscop săptămânal săgetător 25-29 august 2025 Horoscop săptămânal săgetător 25-29 august 2025 - ShutterStock

Opoziția cu Pluto poate aduce discuții legate de resurse și bani, mai ales în legătură cu proiectele comune. Uranus te surprinde cu o schimbare de program sau o oportunitate de a învăța ceva nou, care îți poate aduce beneficii pe termen rapid.

Bani: Venus sprijină câștigurile din activități ce implică educația, turismul sau proiectele internaționale. Saturn te ajută să gestionezi eficient resursele, iar Pluto poate provoca tensiuni legate de datorii sau împărțirea veniturilor. Uranus deschide șansa unor venituri suplimentare dintr-o sursă temporară sau neconvențională.

Dragoste: Dragostea este influențată de dorința de aventură și de experiențe noi. Saturn îți oferă maturitate în alegeri, Pluto poate intensifica atracțiile, dar și nevoia de claritate. Uranus poate aduce o conexiune neașteptată în timpul unei activități de grup sau al unei deplasări.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Comentarii


Întrebarea zilei
Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Săgetător 25-29 august 2025