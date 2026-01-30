Horoscop săptămânal Săgetător 2-6 februarie 2026. Săptămâna aduce un val de claritate în ceea ce privește direcția ta de dezvoltare personală și profesională.

Uranus revine la mers direct în zona rutinei și a sănătății, ceea ce poate aduce schimbări bruște în stilul de viață, program sau chiar în obiceiurile zilnice. Este posibil să simți că anumite sarcini te limitează sau că ai nevoie de o organizare mai flexibilă. Mercur îți activează zona minții superioare - convingeri, studii, călătorii - și în tensiune cu Uranus poate aduce idei surprinzătoare sau revelații care îți modifică complet o perspectivă de viață. Poate fi o săptămână a revelațiilor intelectuale, a căutărilor și a unor schimbări rapide de plan.

BANI: Situația financiară poate fi instabilă, mai ales în ceea ce privește veniturile provenite din muncă zilnică sau proiecte independente. Pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de sănătate, deplasări sau instruire. Este important să îți prioritizezi resursele și să nu faci achiziții impulsive. Dacă ai idei de extindere profesională, ele pot avea potențial, dar au nevoie de un plan concret. De asemenea, fii atent la detalii contractuale, mai ales dacă lucrezi cu parteneri din afara țării sau în domenii juridice/educaționale.

DRAGOSTE: Pe plan sentimental, apare dorința de conexiuni care aduc sens, nu doar emoție. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de direcția comună, valorile împărtășite sau planurile pe termen lung. Este o perioadă în care idealismul poate fi testat de realitate. Dacă ești singur, poți fi atras de persoane cu alt fundal cultural sau cu o viziune de viață diferită. Atracția poate fi intensă și intelectuală, dar e nevoie de timp pentru ca o relație să se stabilească pe baze solide. Ai grijă la tendința de a idealiza prea repede.

