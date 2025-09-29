Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Săgetător 29 septembrie - 3 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Săgetător 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Mercur în careu cu Jupiter poate aduce confuzii în comunicare, mai ales la muncă sau în discuții cu prietenii.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 12:57
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Săgetător 29 septembrie - 3 octombrie 2025 - Shutterstock

Poți primi două informații contradictorii și să nu știi pe cine să crezi. Cineva îți spune că o întâlnire e anulată, iar altcineva confirmă că se ține. Uranus în sextil cu Neptun te ajută să improvizezi: găsești rapid o soluție, chiar dacă planurile se schimbă. Uranus în trigon cu Pluto poate aduce o veste legată de o transformare personală, poate o oportunitate de a-ți schimba un obicei sau de a învăța ceva nou care îți schimbă modul de a privi viața.

Bani: Pe zona financiară, ești predispus la exagerări. Poți cheltui prea mult pe lucruri mărunte, convins că îți fac viața mai ușoară. De exemplu, ai putea cumpăra un gadget scump pe care nu-l folosești imediat. În același timp, poate apărea o oportunitate neașteptată: cineva îți propune un proiect creativ sau o colaborare mică, dar care îți aduce un venit suplimentar.

Dragoste: În relații, săptămâna vine cu dialoguri intense. Dacă ești într-un cuplu, poți descoperi că partenerul are o viziune diferită despre o decizie practică: un drum, o investiție sau o ieșire planificată. Pot apărea mici conflicte, dar cu răbdare găsiți un compromis. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context neobișnuit, poate chiar la o activitate de grup sau în timpul unei călătorii scurte.

