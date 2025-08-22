Horoscop săptămânal Scorpion 25-29 august 2025

Horoscop săptămânal 25-29 august 2025 Scorpion. Venus în Leu îți luminează zona carierei și te face mai vizibil în fața celorlalți. Este un moment bun pentru a te afirma profesional și pentru a-ți asuma roluri mai vizibile.

Trigonul cu Saturn aduce recunoaștere și susținere din partea celor cu influență. Opoziția cu Pluto poate aduce un conflict de idei sau un schimb de cuvinte mai dur cu cineva apropiat, în special dacă simți că ți se contestă autoritatea. Uranus îți aduce ocazii neprevăzute în parteneriate, fie profesionale, fie personale.

Bani: Venus favorizează obținerea unor beneficii prin poziția ta profesională. Saturn îți aduce discipline financiare și îți oferă cadrul pentru investiții sigure. Pluto poate provoca tensiuni în negocieri, mai ales în chestiuni ce implică documente sau contracte. Uranus aduce oportunități neașteptate de câștig dintr-un parteneriat.

Dragoste: Carisma ta este la cote înalte, atrăgând atenția persoanelor din mediul profesional. Pluto poate intensifica emoțiile și atracția, dar și gelozia sau dorința de control. Uranus poate aduce o întâlnire surprinzătoare cu cineva care îți schimbă ritmul cotidian sau o răsturnare de situație într-o relație existentă.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰