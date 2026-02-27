Horoscop săptămânal Scorpion 2-6 martie 2026

De luni, începi să simți mai clar unde îți investești energia emoțională și ce îți aduce bucurie reală. Eclipsa de Lună aduce un moment decisiv în cercul de prieteni sau într-un proiect colectiv. Este posibil să se încheie o colaborare de grup, să renunți la o asociație sau să îți dai seama că anumite persoane nu mai rezonează cu valorile tale. Poți decide să te retragi dintr-un proiect voluntar care îți consuma timp fără rezultate concrete. Vineri, Venus îți influențează zona muncii zilnice și a relației cu colegii, aducând o atmosferă mai armonioasă la birou.

BANI: Dacă ai o activitate artistică sau o pasiune pe care o monetizezi, pot apărea comenzi, contracte sau plăți pentru un serviciu prestat recent. Totuși, eclipsa arată clar dacă un proiect colectiv merită continuat din punct de vedere financiar. Poate descoperi că profitul este prea mic raportat la efort sau că împărțirea câștigurilor nu este echitabilă. Venus în zona muncii sugerează că prin colaborare bună cu colegii poți obține un avantaj, de exemplu un schimb de ture favorabil sau sprijin într-un proiect care aduce bonusuri.

DRAGOSTE: Soarele aduce intensitate și dorință de exprimare romantică. Dacă ești într-o relație, pot apărea momente pasionale, planuri pentru o escapadă sau chiar discuții despre copii. Dacă ești singur, este o perioadă favorabilă pentru flirt și pentru întâlniri spontane, mai ales în contexte sociale sau la evenimente. Eclipsa poate aduce și o clarificare legată de o prietenie care a avut o tentă romantică. Poți decide să treci la un alt nivel sau să pui punct pentru a evita complicațiile.

