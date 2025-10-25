Horoscop săptămânal Scorpion 27-31 octombrie 2025 . Este o săptămână în care simți că lucrurile încep să se alinieze în favoarea ta.

Marte, aflat în semnul tău, formează un trigon cu Jupiter, oferindu-ți energie, carismă și capacitatea de a atrage oamenii potriviți la momentul potrivit. Poți începe un proiect personal, poți lua decizii ferme sau poți primi sprijinul cuiva cu autoritate. Mercur trigon Neptun aduce inspirație și te ajută să vezi dincolo de aparențe. Când Mercur trece în Săgetător, devii mai pragmatic și mai atent la resurse, dar opoziția cu Uranus poate genera un conflict între dorințele tale și ale partenerului.

BANI: Marte trigon Jupiter aduce o expansiune vizibilă. Poți primi o sumă de bani promisă, poți renegocia un contract sau poți vinde ceva la un preț avantajos. Mercur trigon Neptun favorizează inspirația creativă și câștigurile prin activități artistice sau intuitive. Cu Mercur în Săgetător, accentul se mută pe valoarea practică a ceea ce deții, iar opoziția cu Uranus te avertizează că cineva ar putea contesta o decizie financiară. Fii ferm și transparent.

DRAGOSTE: Marte trigon Jupiter îți amplifică magnetismul și dorința de apropiere. Poți avea parte de o conversație sinceră care aduce claritate. Mercur trigon Neptun te ajută să te exprimi cu blândețe și empatie, în timp ce opoziția cu Uranus poate aduce un moment de tensiune, mai ales dacă în relație există un dezechilibru de putere. Sinceritatea și umorul sunt cheia pentru a evita conflictele.

