Horoscop săptămânal Taur 25-29 august 2025

Este un moment bun pentru a te ocupa de casă, a reorganiza spațiul sau a aduce schimbări decorative care să reflecte mai bine personalitatea ta. Trigonul cu Saturn îți oferă sprijinul prietenilor sau al unei persoane influente, care te poate ajuta într-o problemă personală.

Opoziția cu Pluto poate aduce tensiuni în legătură cu o călătorie, o chestiune juridică sau o diferență de valori cu cineva apropiat. Sextilul cu Uranus îți aduce ocazia de a face o schimbare neașteptată în rutina zilnică, poate chiar o vizită spontană sau o modificare de plan ce se dovedește benefică.

Bani: Venus aduce susținere în chestiunile ce implică investiții pentru locuință sau afaceri de familie. Saturn îți oferă o bază solidă pentru a planifica bugetul, iar Pluto poate aduce discuții aprinse în legătură cu resurse comune sau taxe. Uranus îți aduce un plus de inspirație pentru a găsi metode creative de creștere a veniturilor, inclusiv prin idei spontane.

Dragoste: Viața sentimentală poate fi mai profundă în această perioadă, cu accent pe conexiuni emoționale autentice. Venus îți amplifică nevoia de siguranță afectivă, Pluto poate provoca discuții intense legate de trecut sau de diferențe de principii, iar Uranus aduce o surpriză plăcută printr-un gest spontan al partenerului sau printr-o întâlnire neașteptată pentru cei singuri.

