Horoscop săptămânal Taur 2-6 februarie 2026. Uranus revine la mers direct și reactivează dorința de a rupe legături care nu te mai reprezintă.

Poți simți că anumite prietenii, colaborări sau apartenențe la grupuri nu mai sunt aliniate cu valorile tale. Mercur mută accentul pe comunicarea cu persoane din medii diferite, dar tensiunea cu Uranus poate genera discuții contradictorii sau neînțelegeri rapide. Poți primi informații care îți schimbă perspectiva asupra unui proiect colectiv. Este o săptămână bună pentru a-ți reevalua obiectivele, dar nu pentru a lua decizii radicale pe fond de nervozitate.

BANI: Financiar, pot apărea schimbări legate de venituri indirecte, comisioane, bonusuri sau bani proveniți din colaborări. O promisiune financiară făcută anterior poate fi renegociată sau amânată. De asemenea, pot apărea cheltuieli legate de evenimente sociale, deplasări sau investiții într-un proiect de grup. Este important să verifici atent toate detaliile financiare și să nu te bazezi pe estimări optimiste. Dacă lucrezi într-un domeniu online sau tehnologic, pot apărea oportunități neașteptate, dar și costuri suplimentare. Evită împrumuturile între prieteni în această perioadă.

DRAGOSTE: În plan sentimental, relațiile sunt influențate de mediul social. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre prieteni, anturaj sau planuri comune de viitor. Este posibil ca unul dintre voi să își dorească mai multă libertate sau spațiu personal. Pentru cei singuri, există șanse mari să cunoști pe cineva prin intermediul unui grup, eveniment sau prieten comun. Atracția poate fi rapidă, dar contextul poate fi instabil. Evită idealizarea excesivă și lasă lucrurile să evolueze natural.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰