Horoscop săptămânal Taur 2-6 martie 2026. Soarele îți activează zona prietenilor și a proiectelor colective. Vei fi invitat la o întâlnire, într-un grup sau într-o inițiativă nouă.

Eclipsa de Lună aduce un moment intens în plan sentimental sau în relația cu un copil. Poate fi vorba despre o decizie clară: continui o poveste de iubire sau o închizi. Se pot clarifica situații precum o relație nedefinită care ajunge la un punct de cotitură. Venus intră într-o zonă mai discretă pentru tine, sugerând sentimente ținute în interior sau o atracție care nu este încă publică.

BANI: Un proiect colectiv poate aduce beneficii financiare, dar eclipsa arată că trebuie să fii atent la riscuri. Dacă investești într-o idee propusă de un prieten, verifică atent detaliile. Poți primi un bonus legat de performanța creativă sau de implicarea într-o activitate extra. Totuși, cheltuielile legate de copii, hobby-uri sau distracții pot crește brusc. De exemplu, poți decide să înscrii copilul la un curs mai costisitor sau să investești într-un echipament pentru o pasiune personală.

DRAGOSTE: Eclipsa aduce un moment clar în viața afectivă. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre dorința de a avea un copil sau despre felul în care vă petreceți timpul liber împreună. Dacă ești singur, o poveste începută recent poate deveni oficială sau se poate încheia brusc după o revelație. Venus într-un sector discret poate indica o relație secretă sau sentimente pe care le recunoști abia acum. Este o perioadă în care îți dai seama ce îți aduce cu adevărat bucurie emoțională.

