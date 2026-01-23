Horoscop săptămânal Taur 26-30 ianuarie 2026. Neptun activează zona retragerii și a subconștientului, ceea ce te face mai sensibil la oboseală, stres și la emoțiile nespuse.

Este posibil să simți nevoia de pauză sau de distanțare față de anumite contexte. Conjuncția Marte-Pluto pune presiune pe carieră și pe imaginea publică, unde pot apărea conflicte de autoritate, schimbări bruște de direcție sau decizii radicale legate de poziția ta profesională. Mercur și Venus te ajută să gestionezi situațiile delicate cu diplomație și să alegi momentul potrivit pentru a spune ce ai de spus.

BANI: Din punct de vedere financiar, pot apărea cheltuieli legate de statut, carieră sau responsabilități profesionale. Este posibil să investești într-un curs, o certificare sau un instrument care să îți consolideze poziția pe termen mediu. În același timp, poți decide să renunți la o activitate care nu mai aduce suficientă stabilitate financiară. Evită deciziile luate sub presiunea superiorilor sau din teama de a pierde ceva. Analizează realist raportul dintre efort și câștig.

DRAGOSTE: Relațiile sunt mai rezervate și mai tăcute. Dacă ești într-un cuplu, poate apărea o distanță emoțională temporară, nu din lipsă de sentimente, ci din nevoia ta de claritate și liniște interioară. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană matură, cu o poziție stabilă, dar vei avea nevoie de timp înainte de a te deschide complet. Nu forța apropierea.

