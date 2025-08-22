Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Vărsător 25-29 august 2025

Horoscop sptămânal Cărsător 25-29 August 2025. Venus în Leu activează parteneriatele, fie ele profesionale sau personale. 

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 10:35
Horoscop săptămânal vărsător 25-29 august 2025 Horoscop săptămânal vărsător 25-29 august 2025 - ShutterStock

Trigonul cu Saturn îți aduce stabilitate și încredere în relațiile importante. Opoziția cu Pluto poate aduce la suprafață tensiuni vechi, poate chiar secrete care schimbă dinamica unui raport. Uranus îți aduce schimbări bruște în mediul familial, influențând indirect și parteneriatele.

Bani: Venus favorizează negocierile și obținerea de beneficii prin intermediul partenerilor. Saturn sprijină investițiile pe termen mediu, iar Pluto poate aduce dispute privind împărțirea banilor. Uranus deschide calea spre venituri surpriză dintr-o afacere de familie sau dintr-o proprietate.

Dragoste: Venus pune accent pe viața de cuplu și atrage momente intense. Pluto poate crea conflicte dacă există lipsă de comunicare, iar Uranus aduce elemente surprinzătoare, cum ar fi o invitație spontană sau o schimbare de plan romantică.

