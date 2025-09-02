Horoscop Vărsător luna septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești îți cere să reevaluezi modul în care îți gestionezi banii și valorile, dar și să înveți să îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce construiești pe termen stabil.

Mercur și Venus în Fecioară scot în evidență zona intimității și a resurselor partajate: poți descoperi informații ascunse sau poți decide să pui ordine în finanțele comune. Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie marchează un punct culminant într-o chestiune financiară sau emoțională: o datorie poate fi încheiată sau o relație poate trece la un alt nivel. Pe 21 septembrie, Eclipsa de Soare în Fecioară îți deschide o nouă etapă în zona transformării personale și a gestionării resurselor. Marte în Scorpion, intrând pe 22 septembrie, dinamizează zona carierei și îți aduce dorința de afirmare și putere.

Bani: Saturn retrograd te obligă să înveți lecții despre responsabilitatea față de banii câștigați sau cheltuiți. Mercur și Venus în Fecioară îți aduc șanse de a renegocia datorii, credite sau de a rezolva probleme legate de impozite. Eclipsa de Lună poate marca finalul unei situații financiare apăsătoare, iar Eclipsa de Soare îți oferă un nou început în gestionarea resurselor comune sau în partajul bunurilor. Marte în Scorpion îți oferă ambiție în carieră, ceea ce se poate reflecta în venituri mai mari, dar și în cheltuieli mai consistente pentru a-ți susține poziția.

Dragoste: În dragoste, Saturn retrograd te face să îți reevaluezi valorile și modul în care îți exprimi afecțiunea. Eclipsa de Lună în Pești poate aduce o clarificare importantă într-o relație: poate fi vorba de un adevăr ascuns care iese la lumină sau de o decizie privind viitorul relației. Venus în Fecioară aduce realism și dorința de a construi ceva solid, dar te face și mai critic față de partener. Pentru cei singuri, Eclipsa de Soare poate aduce o relație intensă, cu impact transformator.

