29 februarie 2024. Motivul pentru care Google sărbătoreşte ziua specială printr-un doodle cu o broscuţă

2024 este anul în care ne aducem aminte că, o dată la fiecare patru ani, avem nevoie de un an bisect pentru a sincroniza anul calendaristic cu anul astronomic sau cu cel sezonier. Termenul "Leap Day", tradus ca "an bisect" din limba engleză mai poate fi interpretat şi ca "zi de săritură", asociere la broscuţa care sare de pe nufăr înapoi în baltă ţinând în braţe numărul 29.

"Vești de pomină, e Ziua Bisectă! Ziua bisectă, 29 februarie, are loc doar o dată la patru ani, pentru a menține calendarele noastre în concordanță cu Pământul și Soarele”, scrie în descrierea ilustrației de azi, 29 februarie 2024.

De ce este specială ziua 29 februarie 2024

În 2024 ne bucurăm de o zi în plus, de 24 de ore în plus de viaţă, de 1.440 de minute sau, dacă vreţi un calcul în profunzime, de 86.400 de secunde în plus de viaţă. Google a ales să sărbătorească ziua specială printr-un doodle festiv, cu o broscuţă care ţine numărul 29 în mâini.

Anul bisect înseamnă anul în care luna februarie are o zi în plus, faţă de câte are în mod normal. Asta înseamnă că în 2024, an bisect, luna februarie ar urma să aibă 29 de zile în loc de 28. Se recurge la o asemenea formulă pentru a sincroniza anul calendaristic cu anul astronomic sau cu cel sezonier. Conform specialiştilor, Pământul nu orbitează în jurul Soarelui în exact 365 de zile şi atunci luna februarie primeşte o zi în plus, din patru în patru ani, pentru a echilibra acest calcul.

Tradiţii de 29 februarie 2024

Cum spuneam, un an bisect "apare" o dată la fiecare patru ani. S-a recurs la o asemenea situaţie pentru a sincroniza anul calendaristic cu anul astronomic sau cu anul sezonier.

În aceste condiţii este clar că am avut an bisect în 2020, o să avem an bisect în 2024 şi urmează să avem an bisect în 2028, 2032, 2036, 2040 şi aşa mai departe. Tradiţiile şi superstiţiile legate de 29 februarie diferă de la an la an. De exemplu, există ţări unde se spune că, dacă două persoane se căsătoresc pe 29 februarie, acel mariaj este sortit eşecului.

În România, una dintre cele mai puternice superstiţii legate de data de 29 februarie spune că pe 29 februarie nu este bine să luăm decizii importante, pentru că acestea ar urma să se întoarcă împotriva noastră.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se par deplasate unele declaraţii ale Înaltpreasfinţitului Teodosie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰