Încă din 1999, Pantone, autoritatea globală în materie de culori și furnizorul de standarde profesionale pentru limbajul culorilor și soluții digitale pentru comunitatea de design, a anunțat Culoarea Anului în prima joi din decembrie.

Pantone anunţă culoarea anului 2026: Cloud Dancer. "Este un simbol al calmului într-o societate agitată" - Pantone

Anul acesta nu face excepție, compania dezvăluind alegerea sa pentru 2026 în această dimineață: PANTONE 11-4201 Cloud Dancer.

Nuanța fadă de alb-gălbui nu este deloc interesantă, dar Pantone spune că pune accentul pe odihnă și pe o îndepărtare de "cerințele neobosite" ale societății, susținând că "adevărata putere nu constă doar în a face, ci și în a fi".

Compania a menționat într-un comunicat de presă că nuanţa Cloud Dancer este un simbol al calmului într-o societate agitată care redescoperă valoarea "considerării măsurate și a reflecției tăcute" și deschide ușa către noi abordări și experiențe.

"În această perioadă de transformare, când ne reimaginăm viitorul și locul în lume, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer este o nuanță discretă care oferă o promisiune de claritate", a declarat Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute, într-un comunicat citat de New York Post.

"Nuanța eterică reprezintă dorința pentru un nou început - ca o pânză albă - care încurajează relaxarea și concentrarea, permițând minții să rătăcească și să facă loc creativității și inovației."

Potrivit lui Pressman, Cloud Dancer "exemplifică căutarea noastră pentru echilibru între viitorul nostru digital și nevoia noastră primară de conexiune umană".

