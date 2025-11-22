A câştigat peste 80.000 de euro la loterie, dar a "uitat" să îşi ridice banii. 1 decembrie, termenul limită

Norocos sau ghinionist? Un jucător, care a câştigat 83.000 de euro la SuperEnalotto în Roma, pare să fi uitat să îşi ridice premiul. Iar termenul limită este până pe 1 decembrie, altfel va piede totul.

Norocosul câştigător şi-a plasat pariul pe 2 septembrie la casa de bilete Sisal din barul Caffè Vintage de pe Via Torre di Mezzavia din centrul comercial Anagnina, la periferia de sud-est a Romei.

A uitat să îşi ridice premiul

Cum nu a venit să îşi ridice câştigul, Sisal, unul dintre principalii operatori internaționali din sectorul jocurilor de noroc reglementate, a lansat un apel prin intermediul biroului său de premii în încercarea de a găsi câștigătorul.

„Se caută câștigător la SuperEnalotto, în valoare de peste 83.000 €. Pariul a fost plasat pe 2 septembrie, iar câștigătorul va avea timp până la 1 decembrie 2025 să își retragă banii. De a doua zi, nu va mai fi posibil să se facă acest lucru, iar norocosul câștigător va pierde totul.”

Premiul câștigat de jucător la Roma și care nu a fost încă revendicat se ridică la exact 83.408,24 euro . Sumei i se aplică o taxă de aproximativ 20% . Câștigul a fost realizat cu un „5” cu următoarea combinație: 16 – 19 – 28 – 44 – 60 – 78 – J 9 – SS 73.

Norocosul trebuie să prezinte chitanța originală, aceasta fiind singura modalitate de a revendica câștigurile. Din păcate, dacă câștigurile nu sunt revendicate în termenul specificat, acestea vor fi pierdute, scrie Fan Page.

