Antena Meniu Search
x

Curs valutar

A câştigat peste 80.000 de euro la loterie, dar a "uitat" să îşi ridice banii. 1 decembrie, termenul limită

Norocos sau ghinionist? Un jucător, care a câştigat 83.000 de euro la SuperEnalotto în Roma, pare să fi uitat să îşi ridice premiul. Iar termenul limită este până pe 1 decembrie, altfel va piede totul.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 17:29
A câştigat peste 80.000 de euro la loterie, dar a "uitat" să îşi ridice banii. 1 decembrie, termenul limită Bileti de loto - Profimedia

Norocosul câştigător şi-a plasat pariul pe 2 septembrie la casa de bilete Sisal din barul Caffè Vintage de pe Via Torre di Mezzavia din centrul comercial Anagnina, la periferia de sud-est a Romei.

A uitat să îşi ridice premiul

Cum nu a venit să îşi ridice câştigul, Sisal, unul dintre principalii operatori internaționali din sectorul jocurilor de noroc reglementate, a lansat un apel prin intermediul biroului său de premii în încercarea de a găsi câștigătorul.

Articolul continuă după reclamă

„Se caută câștigător la SuperEnalotto, în valoare de peste 83.000 €. Pariul a fost plasat pe 2 septembrie, iar câștigătorul va avea timp până la 1 decembrie 2025 să își retragă banii. De a doua zi, nu va mai fi posibil să se facă acest lucru, iar norocosul câștigător va pierde totul.”

Premiul câștigat de jucător la Roma și care nu a fost încă revendicat se ridică la exact 83.408,24 euro . Sumei i se aplică o taxă de aproximativ 20% . Câștigul a fost realizat cu un „5” cu următoarea combinație: 16 – 19 – 28 – 44 – 60 – 78 – J 9 – SS 73.

Norocosul trebuie să prezinte chitanța originală, aceasta fiind singura modalitate de a revendica câștigurile. Din păcate, dacă câștigurile nu sunt revendicate în termenul specificat, acestea vor fi pierdute, scrie Fan Page.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

loterie bani
Înapoi la Homepage
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama &#8220;ca la sat&#8221;. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical?
Observator » Inedit » A câştigat peste 80.000 de euro la loterie, dar a "uitat" să îşi ridice banii. 1 decembrie, termenul limită