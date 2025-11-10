Un român a câştigat aseară al doilea cel mai mare premiu din istoria extragerilor 6/49 la LOTO. Loteria Română a confirmat că premiul de 9.66 milioane euro a fost câştigat cu un bilet de 12 lei jucat online.

Cu câţi bani va rămâne marele câştigător al premiului LOTO de 9.66 milioane euro după plata impozitelor

Un român a cărui identitate nu este deocamdată cunoscută a reuşit să nimerească cele şase numere norocoase ale extragerii 6/49 de duminică, 9 noiembrie 2025. Cu un bilet de doar 12 lei a câştigat astfel al doilea cel mai mare premiu acordat vreodată de Loteria Română, în valoare de 49.15 milioane lei, adică 9.66 milioane euro.

"Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro, și a fost completat cu o singură varianta la Loto 6/49 și o variantă Noroc, prețul biletului fiind de 12 lei. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 11.05.2025 și a fost în valoare de 10.046.415,60 lei", a anunţat Loteria Română.

Cu câţi bani rămâne după plata impozitelor

În România, impozitarea câştigurilor provenite din jocuri de noroc este reglementată de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Aceasta prevede că veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reţinere la sursă. Există trei praguri de impozitare: 4% pentru câştigurile până în 10.000 lei, 400 lei + 20% pentru cele cuprinse între 10.000 şi 66.750 lei, respectiv 11.750 lei + 40% pentru ce depăşeşte 66.750 lei.

În cazul câştigătorului marelui premiu din data de 9 noiembrie, suma brută câştigată este de 49.150.000 RON. După plata taxelor, suma care îi va rămâne "în mână" va fi de 29.504.000 lei, adică 5.85 milioane euro.

Câte zile are la dispoziţie pentru a revendica premiul

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

