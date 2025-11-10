Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cu câţi bani va rămâne marele câştigător al premiului LOTO de 9.66 milioane euro după plata impozitelor

Un român a câştigat aseară al doilea cel mai mare premiu din istoria extragerilor 6/49 la LOTO. Loteria Română a confirmat că premiul de 9.66 milioane euro a fost câştigat cu un bilet de 12 lei jucat online.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 13:45
Cu câţi bani va rămâne marele câştigător al premiului LOTO de 9.66 milioane euro după plata impozitelor Cu câţi bani va rămâne marele câştigător al premiului LOTO de 9.66 milioane euro după plata impozitelor

Un român a cărui identitate nu este deocamdată cunoscută a reuşit să nimerească cele şase numere norocoase ale extragerii 6/49 de duminică, 9 noiembrie 2025. Cu un bilet de doar 12 lei a câştigat astfel al doilea cel mai mare premiu acordat vreodată de Loteria Română, în valoare de 49.15 milioane lei, adică 9.66 milioane euro.

"Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro, și a fost completat cu o singură varianta la Loto 6/49 și o variantă Noroc, prețul biletului fiind de 12 lei. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 11.05.2025 și a fost în valoare de 10.046.415,60 lei", a anunţat Loteria Română.

Cu câţi bani rămâne după plata impozitelor

Articolul continuă după reclamă

În România, impozitarea câştigurilor provenite din jocuri de noroc este reglementată de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Aceasta prevede că veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reţinere la sursă. Există trei praguri de impozitare: 4% pentru câştigurile până în 10.000 lei, 400 lei + 20% pentru cele cuprinse între 10.000 şi 66.750 lei, respectiv 11.750 lei + 40% pentru ce depăşeşte 66.750 lei.

În cazul câştigătorului marelui premiu din data de 9 noiembrie, suma brută câştigată este de 49.150.000 RON. După plata taxelor, suma care îi va rămâne "în mână" va fi de 29.504.000 lei, adică 5.85 milioane euro.

Câte zile are la dispoziţie pentru a revendica premiul

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

loto loterie loteria romana bani premiu
Înapoi la Homepage
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică?
Observator » Evenimente » Cu câţi bani va rămâne marele câştigător al premiului LOTO de 9.66 milioane euro după plata impozitelor