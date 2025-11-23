A câştigat o avere la loterie, dar a omis să îi spună şi soţiei. Motivul ascuns din spatele acestei decizii

De obicei lucrurile fericite se împart cu cei dragi. Dar acest lucru nu a fost valabil şi pentru un japonez. Bărbatul a câştigat o avere la loterie, dar a decis să nu îi spună şi partenerei sale de viaţă. Motivul însă a fost unul total neaşteptat.

Japonezul de 66 de ani a câştigat 600 de milioane de yeni, echivalentul a 3,8 milioane de dolari americani. Omul nu a vrut să îi spună soţiei, de teamă că, din cauza zgârceniei ei, nu s-ar fi putut bucura aşa cum se cuvine. Aşa că a trăit o vreme o viaţă luxoasă în secret.

A câştigat o avere şi a omis să îi spună soţiei

Potrivit publicației japoneze The Gold Online, bărbatul, cunoscut sub numele de „S” locuia împreună cu soţia sa în Tokyo, având împreună o pensie lunară de 300.000 de yeni (2.000 de dolari americani). Oamenii au făcut tot timpul economii, având în vedere costurile ridicate ale vieții în oraș și cheltuielile suplimentare pentru susținerea educației celor doi copii ai lor, scrie scmp.com.

Articolul continuă după reclamă

În timp ce îşi bea cafeaua, omul a cumpărat câteva bilete la loterie, iar ulterior a aflat că a câştigat o sumă importantă şi trebuie să meargă la bancă. Nu a bănuit nicio clipă că este vorba despre o sumă atât de mare. Apoi a aflat că câștigase marele premiu, 600 de milioane de yeni.

În loc să-i spună partenerei sale, care era extrem de cumpătată și le gestiona finanțele cu strictețe, S a decis să țină ascunsă câștigul neașteptat. Soția lui îi interzisese să bea bere după căsătorie și îi permisese doar să cumpere o mașină veche și ieftină. S se plângea adesea de zgârcenia ei și se simțea jenat de controlul strict pe care îl avea asupra banilor.

Cuprins de remuşcări

I-a spus că a câștigat doar 5 milioane de yeni (32.000 de dolari americani) și că îi va folosi pentru renovarea casei. Cu toate acestea, în secret, a cheltuit o grămadă de bani pe o mașină de lux, a rezervat mai multe sejururi în stațiuni termale de lux și a călătorit prin Japonia, cheltuind 18 milioane de yeni (116.000 de dolari americani) în doar șase luni.

Ca să evite suspiciunile, S lua metroul în fiecare zi până la parcarea unde își ținea mașina nouă, purta haine vechi și se distanța de cercul său social obișnuit. Însă în curând, stilul său de viață secret avea să conducă în curând la sentimente de vinovăție și singurătate.

În călătoriile sale, vedea adesea alte cupluri cu copiii lor și se gândea la propria familie. De asemenea, a început să-și amintească de tatăl său, care murise singur după un divorț și faliment. S și-a dat seama că toate emoțiile sale negative proveneau din cauza câştigului la loterie.

„Dacă acești bani ar fi fost câștigați prin propriile mele eforturi, aș fi fost mândru de ei. Dar bogăția care vine fără efort aduce amintiri neplăcute și îmi zduncină viața”, a spus el.

În cele din urmă, a consultat un planificator financiar și a decis să investească aproape 500 de milioane de yeni (3,2 milioane de dolari americani) din câștigurile sale în asigurări, numindu-și soția și copiii drept beneficiari.

El speră că banii îi vor oferi familiei sale siguranță după moartea sa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi căzut vreodată în plasa escrocilor cu oferte false de vacanţe sau cunoaşteţi pe cineva? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰