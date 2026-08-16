LOTO 6/49 duminică 16 august 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 16 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 august, Loteria Română a acordat peste 22.000 de câştiguri, în valoare totală de peste 55,14 milioane de lei.

În urma câştigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 13.08.2026, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din data de 16.08.2026. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,94 milioane de lei (peste 751.800 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele loto câştigătoare duminică, 16 august

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,87 milioane de lei (peste 738.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 231.100 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 98.300 de lei (peste 18.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 644.200 de lei (peste 122.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 317.400 de lei (peste 60.500 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 118.500 de lei (peste 22.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de peste 361.500 de lei (peste 68.900 de euro).

Cel mai mare premiu din istoria loto, câştigat cu un bilet de 8 lei

Reamintim faptul că, la tragerea Loto 6/49 de joi, 13 august, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 52.839.623,04 de lei (peste 10,07 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Oradea, care este parte din noua imagine a Loteriei Române, fiind rebranduită şi modernizată în conformitate cu Manualul de Brand al companiei. Agenţia oferă un spaţiu modern, atractiv şi adaptat noilor standarde de identitate vizuală ale Loteriei Române.

Biletul norocos a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49.

Acest câştig record reprezintă, totodată, o confirmare a faptului că noua imagine a Loteriei Române ajunge tot mai aproape de jucători, prin agenţii moderne, accesibile şi aliniate unei identităţi vizuale unitare.

Acesta este al doilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

La tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 231.891,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Râmnicu Sărat.

La tragerea Loto 6/49 s-au câştigat 6 premii la categoria a II-a, în valoare de 67.710,30 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în agenţii din Arad şi Braşov, precum şi pe bilete.loto.ro şi joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bradu, judeţul Argeş.

Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

Numere câştigătoare la Joker: 31, 25, 18, 30, 23 + 19

Numere câştigătoare la Noroc Plus: 3, 4, 9, 8, 7, 3

Numere câştigătoare la Super Noroc: 4, 7, 6, 7, 8, 3

Numere câştigătoare la Noroc: 5, 3, 1, 2, 5, 1, 4

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 37, 1, 28, 29, 33, 34

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 45, 12, 13, 44, 36, 37