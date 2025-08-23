Canicula și animalele de companie: cum îți protejezi câinele și pisica de insolație și arsuri

Valurile de căldură din această vară îi îngrijorează pe mulți stăpâni de animale. Câinii sunt încântați să iasă la plimbare, dar suportă greu temperaturile ridicate și pot suferi insolație sau leziuni provocate de căldură. Pisicile rezistă mai bine, însă nici ele nu sunt complet ferite de riscuri.

Specialiștii spun că animalele de companie se pot bucura de vară, dar doar cu atenție și măsuri de protecție. Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai intense din cauza schimbărilor climatice, riscurile cresc semnificativ.

De ce apar problemele la începutul verii

Medicii veterinari avertizează că primele cazuri de insolație apar încă din mai și iunie. După o iarnă în care plimbările sunt mai scurte, animalele își ies din formă.

Odată cu primele zile calde, mulți stăpâni își scot câinii la alergat sau la plimbări lungi. Lipsa de antrenament combinată cu temperaturile ridicate poate duce rapid la supraîncălzire.

"Putem vedea cazuri de insolație chiar dacă vremea nu este extrem de caldă", explică dr. Amanda Cavanagh, medic veterinar la Spitalul Universității de Stat din Colorado.

Ce rase de câini sunt cele mai vulnerabile

Câinii cu bot scurt (rase brahicefalice) sunt cei mai expuși la probleme cauzate de caniculă.

Buldogii

French Bulldogii

Mopsii

Studiile arată că riscul de insolație la aceste rase este de patru ori mai mare față de câinii cu bot lung.

"La un ciobănesc german vezi clar căile respiratorii. La un buldog, totul pare blocat de limbă și țesut, ceea ce face eliminarea căldurii foarte dificilă", explică dr. Cavanagh.

Alți factori de risc:

Greutatea în exces - peste jumătate dintre câinii și pisicile din SUA, de exemplu, sunt supraponderali sau obezi.

Medicamentele - unele tratamente scad toleranța la căldură.

Cum îți protejezi animalul pe timp de caniculă

Plimbări scurte și la ore potrivite - dimineața devreme sau seara. Evită ieșirile când temperaturile depășesc 25°C, mai ales în combinație cu umiditate mare.

Verifică asfaltul - dacă nu poți ține palma 30 de secunde pe asfalt, atunci e prea fierbinte pentru lăbuțele câinelui.

Nu lăsa animalul în mașină - la doar 21°C afară, temperatura în mașină poate crește cu 10°C în 10 minute. Riscuri similare există și în sere, rulote sau anexe de curte.

Îngrijirea blănii - periajul constant e esențial. La câinii cu strat dublu de păr (ex. husky), tunderea îi face mai vulnerabili.

Echipament special - botine pentru lăbuțe sau veste de răcire. Atenție însă: vestele devin după 10 minute ca o "pătură fierbinte și umedă".

Protecție solară - pentru animalele cu blană rară sau piele sensibilă, aplică cremă de soare pentru copii pe nas și urechi.

Semnele de alarmă la câini și pisici

La câini:

gâfâit excesiv

respirație zgomotoasă

slăbiciune

gingii roșu aprins

dezorientare (în cazuri grave)

La pisici: respirație cu gura deschisă – semn clar că au nevoie de ajutor imediat.

Insolația apare atunci când temperatura corpului trece de 41°C. În acest punct, sistemul nervos este afectat, iar viața animalului este în pericol.

Animalele de companie se pot bucura de vară, dar numai dacă stăpânii le oferă protecția și atenția necesare. Câinii și pisicile nu percep căldura la fel ca oamenii, iar un moment de neglijență poate deveni fatal.

