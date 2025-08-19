Cel mai mare, impunător şi colorat vas de croazieră din lume tocmai a fost lansat la apă. Steaua Mărilor, un adevărat oraş plutitor, a costat aproape două miliarde de dolari. Proprietarii promit turiştilor distracţie de toţi banii. O vacanţă de o săptămână în cea mai luxoasă cabină costă peste 4.000 de dolari.

Distracţie pentru toate vârstele, muzică şi petreceri până în zori. Primii au urcat la bord influencerii chemaţi să facă reclamă navei cu 5.600 de locuri. Toţi au fost curioşi să vadă dacă un turist poate testa toate cele 60 de restaurante şi baruri într-o călătorie pe Marea Caraibelor.

"Poţi să îţi prepari salata după reţeta ta. De asemenea, au carne de vită la grătar, cu care poţi să îţi faci propriul sendviş. Eu am pus carne de vită la grătar peste salată. Salata are şi nişte curcan, castraveţi, parmezan, măsline. Da, are de toate" a spus un influencer.

Cea mai ieftină vacanţă costă 1.600 de dolari

Cea mai ieftină vacanţă pe nava lungă cât 100 de maşini costă 1.600 de dolari, într-o cabină cu vedere la mare. Răsfăţul suprem, un apartament uriaş, ajunge la 4.700. Pasagerii de probă au avut, însă, multe reclamaţii: că nu nu au destule şezonguri şi nici umbră la piscine.

Pe navă, o cameră este închiriată pe termen lung de Sailor, mascota vasului de croazieră, unde există un departament canin pentru turiştii care adoră animalele.

"Când oaspeţii merg în vacanţă, le lipsesc foarte mult animalele de companie de acasă. Am vrut să ne asigurăm că aducem un prieten pufos în familia noastră" a spus managerul Jay Rosser.

Pentru construirea celei mai mari nave de croazieră din lume, muncitorii au lucrat doi ani pe un şantier naval din Finlanda.

