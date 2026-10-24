Bananele sunt printre fructele care se coc și se înnegresc foarte repede, iar de multe ori ajung să fie aruncate înainte să apucăm să le mâncăm. Există însă câteva trucuri care promit să le păstreze proaspete mai mult timp. Un experiment a arătat care dintre metodele populare funcționează mai bine și cum pot fi păstrate bananele astfel încât să nu se înnegrească atât de repede.

Ce să pui lângă banane ca să rămână proaspete cu săptămânile - Shutterstock

O problemă des întâlnită în gospodării este faptul că bananele se coc rapid și încep să capete pete maronii sau negre pe coajă. Printre metodele de păstrate testate s-au numărat învelirea codiței bananelor în folie de aluminiu, depozitarea lor într-un borcan de sticlă închis și păstrarea în frigider.

De ce se înnegresc bananele atât de repede

Schimbarea culorii cojii este o parte naturală a procesului de coacere. Bananele produc etilenă, un gaz care accelerează maturarea fructelor. Odată ce procesul începe, producția de etilenă crește, favorizând coacerea.

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Unul dintre cele mai cunoscute trucuri presupune învelirea codiței bananelor în folie de aluminiu. Metoda se bazează pe ideea că o cantitate mare de etilenă ar fi eliberată prin această parte a fructului, deși afirmația nu este susținută de dovezi științifice solide.

Experiment: trei banane, păstrate în condiţii diferite

Pentru a verifica eficiența metodei, au fost comparate trei banane provenite din același ciorchine: una păstrată în mod obișnuit, alta cu codița învelită în folie de aluminiu și a treia depozitată într-un borcan de sticlă închis.

După opt zile, diferențele au fost vizibile. Banana păstrată în borcan aproape că nu își schimbase culoarea, în timp ce folia de aluminiu oferise un avantaj foarte mic față de depozitarea obișnuită.

Ce s-a întâmplat cu bananele păstrate în frigider

Într-o a doua etapă a experimentului, a fost testată și păstrarea bananelor în frigider.

Deși temperaturile scăzute pot provoca deteriorarea și închiderea la culoare a cojii, pulpa fructului se poate menține proaspătă mai mult timp decât în cazul bananelor lăsate la temperatura camerei.

Rezultatele au arătat că banana ținută în frigider s-a înnegrit mai lent decât cele păstrate în condiții obișnuite. În schimb, folia de aluminiu înfășurată în jurul codiței a avut, din nou, un efect foarte redus.

Cea mai surprinzătoare evoluție a fost însă cea a bananei păstrate în borcanul de sticlă. Aceasta provenea chiar din prima etapă a experimentului, fiind cu peste o săptămână mai veche decât celelalte fructe testate. Chiar și așa, coaja ei prezenta cele mai puține semne de înnegrire.

Metoda care a dat cele mai bune rezultate după aproape o lună

La finalul experimentului, bananele cumpărate pentru a doua etapă aveau aproape trei săptămâni, în timp ce banana depozitată în borcan se apropia de patru săptămâni de la cumpărare.

În comparația finală, cea păstrată în borcan avea în continuare coaja cel mai puțin înnegrită. Experimentul a sugerat astfel că păstrarea bananelor într-un recipient de sticlă închis poate încetini vizibil schimbarea culorii cojii, în timp ce învelirea codiței în folie de aluminiu nu pare să aducă beneficii semnificative.