O adolescentă din Suceava reușește performanțe rare chiar și pentru artiști experimentați. Beatrice s-a întors din Statele Unite cu două medalii de aur și una de argint, după ce a impresionat juriul celui mai mare concurs de talente din lume în California. Iar în țară, numele ei este deja înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediţia 2025 a Fundaţiei Dan Voiculescu.

Drumul lui Beatrice în muzică a început în clasa întâi, la un concurs școlar. De atunci, a urcat pe zeci de scene, a studiat canto și muzică populară, și a adunat peste 120 de premii naționale și internaționale.

"E o viață pe care nu mi-o puteam imagina, este minunat să cânt și este plăcerea mea cea mai mare. A fost greu, dar ușor, ușor am trecut peste toate greutățile și peste toate momentele frumoase pe care nu vreau să le uit niciodata", a spus Beatrice Tcaciuc.

A cântat de la muzică ușoară la folclor, iar experiențele din competiții i-au deschis noi perspective. La concursul din California, prestația ei a fost printre cele mai apreciate, iar festivalurile din țară o confirmă tot mai des ca una dintre vocile tinerei generații.

"A fost minunat, mi s-a părut o experiență unică, oameni noi, gândiri diferite, dar pe toată lumea a fost minunață. Am cântat Show Me How You Burlesque, Evil Like Me. Am cântat şi eu două piese de muzică populară Hora de la Rădăşeni şi Jocul iţelor", a mai spus Beatrice Tcaciuc.

Familia i-a fost alături în tot acest parcurs.

"Cel mai mândru și mai fericit părinte. Mai mare bucurie nici nu poate exista. Reușitele copiilor întotdeauna vor fi mult mai mari și mai importante decât reușitele noastre. De când era micuță, de câte ori veneau invitați sau veneau persoane pe la noi prin vizită, le arăta talentele. Nu conta ce talente, orice fel de talent, dar îi plăcea să dea în spectacol. Și probabil că și de aici a fost, de aici au pornit", susţine Elizabet Tcaciuc, mama lui Batrice.

Iar jurații și organizatorii festivalurilor au văzut în ea un talent în continuă evoluție.

"Am remarcat-o și mi-a plăcut foarte mult. A fost extraordinară și m-am bucurat că am găsit-o la fel de bine pregătită și am văzut-o de-a lungul câtorva ediții crescând și m-am bucurat să-i putem oferi premiile bine meritate", a declarat Olimpia Urs, preşedinta juriului.

"Este un model de în felul în care muncește, în felul în care se prezintă pe scenă, este foarte serioasă în toate lucrurile pe care le face. Și asta se vede când intră pe scenă", a spus şi Adriana Marcheze, organizator Euro Music Vision.

Beatrice face acum parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. O inițiativă care susține tinerii vizionari, capabili să modeleze viitorul țării. Înscrierile sunt deschise până la finalul acestui an.

