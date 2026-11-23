Îşi ara câmpul când a dat întâmplător de o adevărată comoară istorică. Un fermier englez a descoperit o bijuterie medievală din aur, email și cristal de stâncă, cu o inscripţie care i-a fascinat pe specialişti. Obiectul, care măsoară puțin peste șase centimetri, poartă o inscripție ce îl leagă de Alfred cel Mare, unul dintre cei mai importanți conducători ai Angliei anglo-saxone.

În anul 1693, un fermier care ara un câmp în apropiere de North Petherton, în comitatul Somerset, din sud-vestul Angliei, a descoperit un obiect medieval neobișnuit, realizat din aur, email și cristal de stâncă. La mai bine de trei secole de la descoperire, mica bijuterie rămâne unul dintre cele mai apreciate obiecte asociate cu regalitatea anglo-saxonă, scrie Futura Science.

Cunoscută sub numele de „Bijuteria lui Alfred” (Alfred Jewel), piesa se distinge printr-o inscripție gravată pe rama sa de aur: „AELFRED MEC HEHT GEWYRCAN”. Textul, scris în engleza veche, se traduce prin „Alfred a poruncit să fiu făcută”.

Inscripția stabilește o legătură puternică între obiect și Alfred cel Mare, conducătorul regatului anglo-saxon Wessex între anii 871 și 899. Măiestria execuției și designul neobișnuit sugerează că bijuteria avea o funcție care depășea simplul rol decorativ.

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Bijuteria medievală care ar putea avea legătură cu Alfred cel Mare

Păstrată în prezent la Muzeul Ashmolean al Universității Oxford, bijuteria este datată în perioada domniei lui Alfred cel Mare. Are aproximativ 6,2 centimetri lungime și 3,1 centimetri lățime și reprezintă un exemplu rar al tehnicilor sofisticate de prelucrare a metalelor și de decorare cu email, practicate în Anglia secolului al IX-lea.

Alfred cel Mare este cunoscut pentru rezistența opusă invaziilor vikinge și pentru extinderea autorității sale asupra sudului Angliei. Deși este descris uneori drept primul rege al Angliei, unificarea regatului englez a fost un proces treptat, încheiat în timpul succesorilor săi.

Bijuteria prezintă o figură umană realizată din email colorat, prin tehnica cloisonné, care presupune separarea diferitelor zone ale desenului prin pereți subțiri de aur. Imaginea este protejată de o felie subțire și lustruită de cristal de stâncă.

La baza ornamentului se află un cap asemănător celui al unui dragon, cu un suport cilindric în gură. Acest detaliu i-a determinat pe specialiști să presupună că bijuteria reprezenta inițial mânerul decorativ al unui æstel, un instrument folosit pentru urmărirea rândurilor în timpul citirii unui manuscris.

Partea lipsă a instrumentului ar fi putut fi realizată din fildeș și fixată în suportul cilindric cu ajutorul unui nit.

De ce ar fi comandat regele Alfred un asemenea obiect

Această interpretare corespunde informațiilor istorice despre interesul lui Alfred cel Mare pentru educație și învățătura religioasă.

În timpul domniei sale, regele a susținut traducerea unor texte importante din latină în engleza veche, pentru ca acestea să poată fi citite și de persoanele care nu cunoșteau limba latină.

Unele dintre manuscrisele traduse au fost distribuite conducătorilor religioși, alături de instrumente menite să îi ajute la citire. Bijuteria lui Alfred ar fi putut fi unul dintre aceste obiecte.

Identitatea figurii umane reprezentate pe bijuterie rămâne însă necunoscută. Potrivit uneia dintre interpretările propuse de specialiști, aceasta ar putea simboliza simțul văzului, o alegere potrivită pentru un instrument asociat cu lectura.

Locul descoperirii întărește legătura istorică dintre bijuterie și Alfred cel Mare. North Petherton se află la doar câțiva kilometri de Athelney Abbey, în apropierea unei regiuni mlăștinoase în care regele și-a stabilit un punct de rezistență împotriva Marii Armate Vikinge. Campania sa militară a culminat cu victoria din Bătălia de la Edington, în anul 878, un moment decisiv în lupta pentru controlul sudului Angliei.