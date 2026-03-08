Călătorești singur și rezervi automat camera single? Călătorii experimentaţi în a face asta pe cont propriu spun că este o greșeală. Camera dublă poate fi o alegere mai avantajoasă. Şi nu doar din punct de vedere financiar.

De ce e mai bine să rezervi o cameră dublă şi nu una single atunci când călătoreşti pe cont propriu - ProfiMedia

Călătoriile singuri au devenit un obicei tot mai răspândit. Cei care le-au încercat nu ezită să le recomande. Nu mai trebuie să faci compromisuri cu un companion de drum. Alegi singur destinațiile și etapele vacanței. Nu te adaptezi la programul nimănui.

Explicaţia e simplă

Pe scurt, călătoria solo este considerată o formă modernă de libertate. Dar puțini știu că există un truc simplu care îți poate îmbunătăți semnificativ experiența la hotel, conform Fanpage, citat de MEDIAFAX.

De obicei, călătorii singuri rezervă automat camera single sau o cameră dublă pentru uz individual. Aceasta este însă cea mai puțin convenabilă alegere, spun experții în călătorii.

Camera single este de regulă foarte mică, uneori aproape că nu ai loc să îți desfaci bagajul. O cameră dublă îți oferă mult mai mult spațiu, confort și libertate de mișcare.

Multe hoteluri calculează serviciile per cameră, nu per persoană. Asta înseamnă că, rezervând o cameră dublă, poți beneficia de dublul voucher-elor pentru băuturile de bun venit la check-in. Opțiunile suplimentare la micul dejun pot fi și ele mai generoase. În plus, poți găzdui mai ușor un oaspete în spații rezervate de obicei clienților plătitori. Sunt avantaje mici, dar care fac diferența pe parcursul unui sejur de câteva zile.

Nu toate unitățile de cazare funcționează după același sistem

În Japonia, de exemplu, aproape toate hotelurile calculează prețul per persoană, nu per cameră. Trucul cu camera dublă nu funcționează automat oriunde. Înainte de rezervare, verifică site-ul hotelului pentru a înțelege cum sunt calculate beneficiile. Dacă informațiile nu sunt clare, sună direct la recepție. Câteva minute de verificare pot face diferența dintre un sejur obișnuit și unul cu beneficii suplimentare.

Diferența de preț dintre o cameră single și una dublă nu este întotdeauna mare. Uneori, camera dublă este chiar mai ieftină decât te-ai aștepta, mai ales în afara sezonului. Combinat cu avantajele extra, alegerea devine evidentă pentru orice călător solo care vrea să profite la maximum de experiența sa.

