Dezastru pentru una dintre cele mai populare influenceriţe din China. În timpul unei transmisiuni live, filtrul de frumuseţe a cedat pentru câteva secunde, iar femeia şi-a arătat adevărata faţă, la propriu. Astfel, în locul tinerei cu piele albă şi trăsături simetrice, a apărut o femeie matură, cu o culoare a pielii total diferită. Deşi problema a fost rezolvată imediat, ea a pierdut 140.000 de urmăritori pe social media.

25.02.2026 , 14:53

Clipul a devenit viral, iar mulţi oameni au acuzat influencerii că îşi păcălesc publicul cu ajutorul manipulării digitale.

Un filtru care a trădat-o

Incidentul a avut loc în timp ce tânăra filma un live. Folosindu-se de un filtru, ea apărea cu pielea foarte deschisă la culoare, trăsături fine și un aspect aproape de păpușă. Probabil pentru că se mișca mult în clip, la un moment dat, filtrul a dispărut pentru câteva secunde, dezvăluind o femeie mai în vârstă cu un ton mai cald al pielii și trăsături naturale, ușor asimetrice.

Imaginile au devenit virale pe TikTok, Threads și alte platforme. Femeia a pierdut astfel 140.000 de urmăritori, scrie New York Post. Utilizatorii s-au împărțit în două tabere. Unii criticând-o, alții susținând că filtrele au ajuns să fie folosite excesiv.

„Cred că e mult mai frumoasă decât cu filtrul”. „Filtrul o face să pară fără viață”. „E literalmente atât de frumoasă, încât sunt înnebunit după ea”, spun utilizatorii.

