Dezastru pentru una dintre cele mai populare influenceriţe din China. În timpul unei transmisiuni live, filtrul de frumuseţe a cedat pentru câteva secunde, iar femeia şi-a arătat adevărata faţă, la propriu. Astfel, în locul tinerei cu piele albă şi trăsături simetrice, a apărut o femeie matură, cu o culoare a pielii total diferită. Deşi problema a fost rezolvată imediat, ea a pierdut 140.000 de urmăritori pe social media.

Clipul a devenit viral, iar mulţi oameni au acuzat influencerii că îşi păcălesc publicul cu ajutorul manipulării digitale.

Un filtru care a trădat-o

Incidentul a avut loc în timp ce tânăra filma un live. Folosindu-se de un filtru, ea apărea cu pielea foarte deschisă la culoare, trăsături fine și un aspect aproape de păpușă. Probabil pentru că se mișca mult în clip, la un moment dat, filtrul a dispărut pentru câteva secunde, dezvăluind o femeie mai în vârstă cu un ton mai cald al pielii și trăsături naturale, ușor asimetrice.

Articolul continuă după reclamă

Imaginile au devenit virale pe TikTok, Threads și alte platforme. Femeia a pierdut astfel 140.000 de urmăritori, scrie New York Post. Utilizatorii s-au împărțit în două tabere. Unii criticând-o, alții susținând că filtrele au ajuns să fie folosite excesiv.

„Cred că e mult mai frumoasă decât cu filtrul”. „Filtrul o face să pară fără viață”. „E literalmente atât de frumoasă, încât sunt înnebunit după ea”, spun utilizatorii.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰