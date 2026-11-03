Plictiseala e bună! Este sfatul neuro-cercetătorilor pentru părinţii care sunt îngrijoraţi atunci când copiii lor nu au nicio actvitate. Plictiseala le poate dezvolta celor mici creativitatea şi poate fi imboldul să descopere singuri lumea. Asta în timp ce, încărcarea cu sarcini îi poate extenua.

Plictiseala poate fi o oportunitate: e momentul să faci ce-ţi place! E valabil şi pentru adulţi, şi pentru copii, spun specialiştii.

"Mie imi vin idei să desenez, să ies pe afară, să gătesc, dar cel mai mult îmi place mie să gătesc, îmi place să experimentez cu mâncare şi dacă nu-mi iese, încerc din nou până iese", a spus o adolescentă.

"Eu când mă plictisesc, colorez, citesc sau fac temele", a spus o fetiţă.

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Pentru părinţi nu e la fel de simplu. Se tem că un copil plictisit poate declanşa rapid o situaţie de criză. Şi atunci incearcă să umple mereu timpul cu ceva.

"Recunosc că mai dăm şi televizor, telefon", recunoaşte o mamă.

"Nu-i văd să fie inventivi. Fac ceva, dar fac simplu când ar putea să-l dezvolte, când au atâtea materiale să-şi ia informaţii, dar tot ceva simplu preferă. Au nevoie să fie ghidaţi, singuri nu fac", a declarat o mamă.

Alţii au înţeles "beneficiile" plictiselii.

"Mai au şi ei nevoie de timp liber. Să-şi pună mintea în funcţiune să le vină mai multe idei. Dacă-l lăsăm să se plictisească îşi găseşte singur alte activităţi", a spus altă mamă.

Specialiştii spun că e o lecţie importantă pentru cei mici să fie lăsaţi să decidă singuri ce fac cu timpul lor . Învaţă astfel că nu au nevoie de un adult în plus.

Plictiseala apare atunci când copilul îşi dă seama că nu mai face nimic distractiv şi se reduce nivelul de dopamină. Dacă părinţii intrevin şi acest gol se umple, elimină capacitatea celui mic de a tolera frustrarea.

"În cele mai multe situații este un adult care ghidează un joc sau o activitate sau organizează o oră de joacă pentru copilul lui și pentru alți copii. Și asta îi face pe copii să nu mai aibă timp și spațiu, nu mai au context în care să se joace liber și să fie creativ", a declarat Irina Iacob, psiholog.

Experţii în parenting spun că în loc să le dăm sarcini sau să le facem program celor mici ar fi recomandat să le oferim opţiuni şi să-i lăsăm să aleagă singuri.