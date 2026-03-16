Harry Styles, solistul cunoscutei trupe britanice One Direction, a fost în weekend gazda unui episod al celebrei emisiuni Saturday Night Live. El a cântat inclusiv alături de artişti români. Orchestra Naţională Simfonică a României l-a acompaniat.

Artistul Harry Styles, în vârstă de 32 de ani, a fost protagonistul ultimului episod al emisiunii Saturday Night Live, de la NBC. El a fost desemnat gazdă a celui mai recent episod. Saturday Night Live are o istorie de peste 50 de ani.

Harry Styles a cântat alături de The National Symphony Orchestra of Romania

Artistul a fost protagonist al mai multor momente inedite. El a jucat în câteva sketch-uri, dar a şi cântat alături de Jane Wickline şi de The National Symphony Orchestra of Romania.

