Într-o perioadă în care trendurile se schimbă de la o zi la alta, iar reţelele de socializare influenţează tot mai mult felul în care ne îmbrăcăm, stilul personal rămâne, spun specialiştii, o formă de autenticitate. Într-un interviu pentru Observator 16, Domnica Mărgescu vorbeşte despre eleganţă, dress code, haine accesibile şi felul în care ne putem construi propriul stil fără să devenim prizonierii tendinţelor.

Prezentator: Ne îmbrăcăm într-un stil anume pentru că asta e tendinţa sau ne îmbrăcăm în funcţie de ce dictează reţelele de socializare şi algoritmii?

Domnica Mărgescu: Ne îmbrăcăm cum simţim. Trebuie să fim informaţi, dar nu trebuie să ne dicteze cineva cum să ne îmbrăcăm. Trebuie să o facem cum simţim. Să ne cunoaştem noi pe noi. Stilul este o prelungire a personalităţii noastre. Ţine de fiecare persoană. Nu mai există atât de multe reguli. Cea mai importantă regulă este să te simţi bine în ceea ce porţi. Hainele te ajută, nu sunt un impediment.

Eleganţa, între rigiditate şi soluţii ingenioase

Prezentator: Ce înseamnă să te îmbraci adecvat? Mai ales pentru job? Fără să pară că te chinui. Vorbim de domnii care poartă costum, de doamnele care poartă tocuri şi au mult de mers pe jos. Cum faci să nu te chinui totuşi?

Domnica Mărgescu: Trebuie să simţi. Depinde şi de job aici. Unele joburi presupun un dress code care trebuie respectat. Trebuie să simţi tu cum îţi este mai bine. Să te uiţi bine în oglindă, să te analizezi, să vezi ce piese îţi vin foarte bine, să nu încerci să cauţi ceva ce simţi că nu te avantajează, că nu se potriveşte locului unde lucrezi. În ziua de azi nu mai există overdressed. Te poţi îmbrăca elegant, cu tocuri şi o rochie lungă chiar şi dimineaţa, dacă ştii cum să o integrezi, dacă te simţi bine în ea. Depinde unde mergi.

Prezentator: Vorbeam despre stilul acesta vestic. Femeile care merg elegant la birou, dar în sneakers sau adidaşi. Îşi pun în geantă pantofii cu toc, poate au o întâlnire importantă. Este o soluţie?

Domnica Mărgescu: Da, absolut. Sunt adepta acestei soluţii şi eu fac asta. Mi se pare important să poţi purta de dimineaţa până seara aceeaşi ţinută, dar să o adaptezi cu o pereche de pantofi, cu o poşetă, cu un colier şi poţi să mergi şi la birou, şi la un cocktail. Mi se pare că asta este viaţa modernă.

Prezentator: Şi încă un aspect. Nu mai ţine de bugete. În ziua de azi, cu bani puţini poţi să îţi iei haine pentru orice fel de ocazie?

Domnica Mărgescu: 100%, sigur. Dar trebuie să te documentezi, să ştii ce materiale să alegi.

Prezentator: Unde găseşti informaţii?

Domnica Mărgescu: Găseşti informaţii în reviste, unde sunt informaţii filtrate. Este mai bun ce găsim în reviste versus social media. Trebuie să fim atenţi ce conturi alegem să urmărim. Multe conturi nu sunt ce trebuie. Urmăreşti persoanele sau revistele care ţi se potrivesc. Găseşti stilul pe care îl cauţi şi în social media.

Când putem spune că ne-am definit stilul vestimentar

Prezentator: E clar că trebuie să încerci, să testezi foarte mult ca să îţi găseşti acest stil. Stilul vine în timp...

Domnica Mărgescu: Stilul se schimbă pe parcursul vieţii. Ai un stil la 20 de ani, altul la 30. Eu zic că după 40 de ani poţi să îţi defineşti stilul cu care să rămâi, când te cunoşti foarte bine. Cam atunci începi să te cunoşti tu pe tine.

Prezentator: Ce înseamnă să fii elegant? Pentru că nu cred că eleganţa vine din tocuri şi bijuterii...

Domnica Mărgescu: Eleganţa este o atitudine. Sigur că o ţinută elegantă poate fi o rochie neagră până în pământ, cu tocuri, un costum cu cămaşă şi cravată neagră, chiar şi pentru femei. Şi în jeans poţi fi elegant, dacă ai un pantof cu toc, un blazer bine structurat. Eleganţa nu este o rochie sau să fii super aranjat. Este o atitudine.

Prezentator: Atitudinea face toată această zonă de eleganţă şi cred că putem să îmbinăm, să fim versatili când vine vorba de ţinutele pe care le abordăm. Trebuie să ne găsim stilul şi să găsim un echilibru.

