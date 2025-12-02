Mercedes de 13 milioane de dolari, confiscat de FBI. Sunt doar şase exemplare în întreaga lume

Un Mercedes de 13 milioane de dolari, aparţinând unui fost olimpic devenit traficant de droguri, a fost confiscat de FBI. În întreaga lume, mai sunt doar şase exemplare.

Bolidul, un CLK GTR Roadster din 2002, a fost ridicat în cadrul unei ample operaţiuni antidrog, menită să prindă pe unul dintre cei mai căutaţi 10 infractori din America.

De la Olimpiadă la traficul internațional de cocaină

Este vorba de Ryan James Wedding. După ce a fost membru al echipei olimpice de snowboard a Canadei la Salt Lake City 2002, acesta pare să se fi dedicat traficului de droguri, ajungând să controleze una dintre cele mai mari și violente organizații din lume, responsabilă pentru distribuirea a aproximativ 60 de tone de cocaină pe an și pentru zeci de crime.

Articolul continuă după reclamă

În timp ce el continuă să fie în libertate, maşina care i-a aparţinut a ajuns într-un garaj securizat. Ce vor face agenții federali cu o astfel de mașină rămâne un mister. De obicei, bunurile confiscate sunt vândute, donate sau transferate altor instituții guvernamentale, iar fondurile obținute sunt folosite pentru a sprijini programe comunitare, pentru a ajuta victimele infracțiunilor sau pentru a cumpăra echipamente pentru agenții federali, scrie Corriere della Serra.

Există însă și o altă posibilitate: utilizarea mașinii chiar de către agenți. Este puțin probabil, dar dacă s-ar întâmpla, ar izbucni cu siguranță o competiție acerbă pentru șansa de a conduce un astfel de Mercedes, o adevărată versiune de stradă a modelului care a dominat campionatul FIA GT în 1998 și care a participat la cursa de 24 de ore de la Le Mans din același an, prin modelul CLK-LM.

Au fost produse doar 6 exemplare

Au fost fabricate 20 de modele CLK GTR omologate pentru circulație rutieră între 1998 și 2000, iar în 2002, pe baza șasiurilor rămase, au fost construite 5 (unii spun 6) exemplare în versiune decapotabilă, iar unul dintre acestea este chiar cel confiscat.

Cu un spectaculos motor V12 de 7.0 litri și 630 CP, amplasat chiar în spatele scaunelor, această supermașină era la vremea ei cea mai scumpă mașină din lume, costând aproape 2 milioane de euro.

O investiție inspirată pentru cei care au avut șansa să o aducă în garaj, având în vedere că ultima scoasă la licitație, în 2023, la Las Vegas, a ajuns la 10.235.000 dolari, practic aceeași valoare ca recompensa pusă pe capul lui Ryan James Wedding.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰