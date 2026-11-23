Soarele a dispărut oficial din Utqiaġvik, un oraș din Alaska, marcând începutul nopții polare anuale. Pentru următoarele câteva săptămâni, Soarele va rămâne sub orizont și nu va mai răsări până pe 22 ianuarie 2027. Totuși, orașul nu este în întuneric complet toată ziua. Câteva ore de amurg încă oferă lumină naturală în jurul prânzului. Acest lucru se întâmplă deoarece axa Pământului este înclinată, determinând Soarele să rămână sub orizont pentru perioade prelungite în locații din nordul Cercului Arctic.

Un oraș din Alaska a intrat într-o perioadă neobișnuită, în care Soarele nu va mai răsări timp de aproximativ 65 de zile. Locuitorii din Utqiaġvik au văzut ultimul răsărit al anului pe 18 noiembrie, iar următorul este așteptat abia pe 23 ianuarie 2027. Fenomenul, cunoscut sub numele de noapte polară, se produce în fiecare iarnă în regiunile aflate dincolo de Cercul Polar Arctic.

Utqiaġvik, cel mai nordic oraș din Statele Unite ale Americii, a avut parte miercuri, 18 noiembrie, de ultimul răsărit și de ultimul apus din 2026. Soarele a apărut deasupra orizontului în jurul orei locale 12:41 și a apus la 13:42, după doar o oră și un minut, scrie Fox News.

De atunci, orașul a intrat în noaptea polară, o perioadă de aproximativ două luni în care Soarele nu se mai ridică deasupra orizontului. Deși fenomenul poate părea dificil de imaginat pentru cei care trăiesc în alte regiuni ale lumii, pentru locuitorii din nordul Alaskăi reprezintă o parte obișnuită a iernii.

Articolul continuă după reclamă

De ce Soarele nu răsare timp de 65 de zile în acest oraș din Alaska

Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite (NOAA), fenomenul este provocat de înclinarea axei Pământului cu aproximativ 23,5 grade.

În timpul iernii din emisfera nordică, această parte a planetei este înclinată în direcția opusă Soarelui. Din această cauză, regiunile situate dincolo de Cercul Polar Arctic nu primesc lumina directă a Soarelui pentru perioade îndelungate.

Fenomenul poartă numele de noapte polară și se manifestă anual în regiunile aflate la latitudini foarte mari. Totuși, absența răsăritului nu înseamnă că orașul este cufundat în întuneric complet pe tot parcursul zilei.

Locuitorii au parte de perioade de crepuscul, când lumina Soarelui, deși acesta rămâne sub orizont, luminează parțial cerul. În anumite intervale, lumina naturală este suficientă pentru ca împrejurimile să poată fi observate fără iluminat artificial.

Durata și intensitatea crepusculului variază în funcție de momentul iernii și de poziția Soarelui sub orizont.

Cum trăiesc cei 4.400 de locuitori în timpul nopții polare

Deși Soarele nu mai răsare timp de aproximativ 65 de zile, viața în Utqiaġvik nu se oprește. Orașul, situat la aproximativ 800 de kilometri nord-vest de Fairbanks, are în jur de 4.400 de locuitori, care își continuă activitățile obișnuite chiar și în absența luminii solare directe.

Potrivit Arctic Slope Native Association, oamenii merg în continuare la serviciu, copiii frecventează școala, iar activitățile comunitare se desfășoară în mod normal. Vânătoarea, pescuitul și alte activități tradiționale rămân importante pentru comunitatea locală. De asemenea, întâlnirile și evenimentele organizate în oraș le oferă locuitorilor ocazia să socializeze în timpul lungii ierni arctice.

Cu toate acestea, perioada aduce și provocări. Temperaturile pot coborî mult sub pragul înghețului, iar oamenii trebuie să se bazeze pe iluminatul artificial și pe o bună organizare a activităților zilnice.

Deplasările și activitățile în aer liber necesită o atenție sporită, în special din cauza temperaturilor extreme și a condițiilor specifice regiunii arctice. Lipsa luminii solare directe creează condiții favorabile pentru observarea unuia dintre cele mai impresionante fenomene naturale: aurora boreală.

În timpul nopților lungi de iarnă, locuitorii și vizitatorii din Utqiaġvik au ocazia să admire luminile nordului, atunci când activitatea geomagnetică și condițiile meteorologice permit acest lucru. Aurora boreală apare atunci când particulele încărcate electric provenite de la Soare interacționează cu gazele din atmosfera Pământului. Fenomenul poate produce lumini verzi, roșii sau violete, vizibile pe cerul nopții.

Perioadele lungi de întuneric oferă mai multe oportunități pentru observarea aurorelor, deși apariția acestora nu este garantată.

Vara, situația se inversează. Soarele nu apune aproape 84 de zile

Dacă iarna aduce săptămâni întregi fără răsărit, vara produce fenomenul opus. Utqiaġvik are parte de aproape 84 de zile consecutive în care Soarele rămâne deasupra orizontului, fără să apună.

Fenomenul este cunoscut sub numele de „Soarele de la miezul nopții” și este caracteristic regiunilor polare în timpul verii. Astfel, locuitorii acestui oraș din Alaska experimentează două extreme spectaculoase ale ciclului anual de lumină: săptămâni întregi fără răsărit în timpul iernii și aproape trei luni de lumină solară continuă în timpul verii.

În timp ce nordul Alaskăi traversează noaptea polară, în Antarctica se produce fenomenul invers. În anumite regiuni ale continentului sudic, Soarele rămâne deasupra orizontului 24 de ore din 24, datorită aceleiași înclinări a axei Pământului.