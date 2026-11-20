Lipsa de presiune a apei la duș poate fi un semn că este nevoie de o curățare mai temeinică. Depunerile de minerale se acumulează în timp în orificiile mici ale parei de duș și se pot înfunda parțial. În locul metodelor clasice, bazate pe bicarbonat de sodiu sau oțet, există un alt ingredient care poate ajuta la îndepărtarea calcarului: acidul citric.

Folosit corect, acesta dizolvă depunerile mineraleși face curățarea mai ușoară, fără a deteriora suprafața sau componentele capului de duș.

Cum acționează acidul citric împotriva depunerilor de calcar

Apa dură conține minerale dizolvate, printre care calciu și magneziu. Atunci când picăturile de apă rămân pe o suprafață și se evaporă, o parte dintre aceste minerale se depun. În timp, acumulările repetate formează un strat albicios și dur în jurul orificiilor mici ale capului de duș.

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Acidul citric este o substanță care se găsește în mod natural în citrice și este utilizată frecvent în produsele de curățenie. Soluțiile acide pot ajuta la dizolvarea reziduurilor minerale care nu pot fi îndepărtate printr-o simplă spălare.

Explicația este una chimică: multe depuneri de calcar conțin carbonat de calciu, care reacționează cu substanțele acide. În urma acestei reacții, acumulările minerale se descompun și pot fi îndepărtate mai ușor cu apă.

Bicarbonatul de sodiu acționează diferit. Fiind o substanță ușor alcalină, este folosit mai ales pentru curățarea delicată, îndepărtarea mirosurilor și efectul său ușor abraziv. Nu are însă aceeași acțiune chimică asupra depunerilor de carbonat de calciu precum un produs acid pentru îndepărtarea calcarului.

Acidul citric poate fi, așadar, o soluție pentru capetele de duș afectate de acumulările minerale. Totuși, eficiența și compatibilitatea depind de materialul din care este fabricat obiectul, de finisajul suprafeței și de recomandările producătorului.

Cum cureți capul de duș cu acid citric. Pașii pe care trebuie să îi urmezi

Înainte de folosirea unei soluții acide, este important să verifici instrucțiunile de întreținere ale producătorului. Unele materiale și finisaje pot fi sensibile la astfel de produse, chiar dacă sunt diluate.

Iată pașii recomandați:

1. Pregătește soluția pentru îndepărtarea calcarului. Alege un produs de curățare pe bază de acid citric, compatibil cu tipul de cap de duș pe care îl ai. Respectă proporțiile de diluare indicate pe ambalaj, fără să estimezi singur cantitățile.

2. Aplică soluția pe zona afectată. Dacă para de duș poate fi demontată și producătorul permite acest lucru, așaz-o într-un recipient cu soluția pregătită. Pentru obiectele care nu pot fi demontate, urmează instrucțiunile produsului pentru curățarea directă.

3. Lasă produsul să acționeze. Respectă timpul de contact indicat pe ambalaj. O expunere mai lungă decât cea recomandată poate afecta anumite finisaje sau componente.

4. Îndepărtează resturile de calcar. După finalizarea tratamentului, curăță delicat orificiile cu o periuță de dinți moale sau cu o lavetă neabrazivă. Evită obiectele ascuțite, periile metalice și instrumentele care pot zgâria suprafața.

5. Clătește bine și verifică jetul de apă. Îndepărtează toate urmele soluției cu apă curată. Montează la loc capul de duș, dacă a fost demontat, și pornește apa pentru a verifica dacă jetul s-a îmbunătățit.

Atenție la produsele folosite pentru curățare

Acidul citric nu este potrivit pentru toate tipurile de capete de duș. Nu îl utiliza dacă producătorul recomandă evitarea produselor de curățare acide.

Dacă observi decolorări, pierderea luciului sau deteriorarea suprafeței, întrerupe imediat curățarea.

De asemenea, nu amesteca niciodată acidul citric cu înălbitor pe bază de clor sau cu alte produse de curățenie, deoarece pot apărea reacții chimice periculoase.