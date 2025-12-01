O pictură pierdută a lui Rubens a fost vândută cu aproape 3 milioane de euro la o licitație în Franța
O lucrare semnată de maestrul baroc Peter Paul Rubens, redescoperită după aproape 400 de ani, a fost adjudecată la o licitație din Franța pentru suma de 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari), depășind cu mult estimările inițiale, informează News.ro.
Opera, care îl înfăţişează pe Iisus Hristos pe cruce şi a fost pictată în 1613, a fost descoperită de licitatorul Jean-Pierre Osenat într-un conac din Paris anul trecut, după ce a fost ascunsă timp de mai bine de patru secole.
Osenat, a cărui casă de licitaţii a vândut pictura duminică la un preţ estimat între 1 şi 2 milioane de euro - a găsit pânza în timp ce pregătea proprietatea pentru vânzare.
El a declarat la începutul acestui an că pictura era „o capodoperă” realizată de Rubens când maestrul flamand din secolul al XVII-lea se afla „la apogeul talentului său”.
Preţul total a crescut la 2,94 milioane de euro (3,41 milioane de dolari) după ce s-au adăugat comisioanele, inclusiv taxa cumpărătorului.
Casa de licitaţii a menţionat în materialele sale promoţionale că se ştiau foarte puţine lucruri despre pictură - doar că un coleg al lui Rubens realizase o gravură după ea. Istoricii ulteriori au descris această gravură şi, deşi nu au văzut niciodată pictura, au declarat că ea există.
Tabloul a fost cumpărat de un pictor francez din secolul al XIX-lea, William-Adolphe Bouguereau, şi a fost transmis din generaţie în generaţie în familia sa, potrivit casei de licitaţii. Tabloul a fost autentificat de istoricul de artă german Nils Büttner, cunoscut pentru cercetările sale despre maestrului barocului flamand, a declarat Osenat.
Büttner a declarat înainte de licitaţie că Rubens picta adesea crucificări, dar rareori îl înfăţişa pe "Hristos crucificat ca un cadavru pe cruce".
Osenat a precizat că provenienţa sa a fost certificată prin metode precum imagistica cu raze X şi analiza pigmentului.
"Este începutul picturii baroce, reprezentând un Hristos răstignit, izolat, luminos şi care se detaşează vivid pe un cer întunecat şi ameninţător", a spus Osenat.
Rubens a produs multe lucrări pentru Biserică, dar pictura - cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 cm - a fost probabil creată pentru un colecţionar privat.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰