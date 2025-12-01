O lucrare semnată de maestrul baroc Peter Paul Rubens, redescoperită după aproape 400 de ani, a fost adjudecată la o licitație din Franța pentru suma de 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari), depășind cu mult estimările inițiale, informează News.ro.

O pictură pierdută a lui Rubens a fost vândută cu aproape 3 milioane de euro la o licitație în Franța - X/ @le_Parisien

Opera, care îl înfăţişează pe Iisus Hristos pe cruce şi a fost pictată în 1613, a fost descoperită de licitatorul Jean-Pierre Osenat într-un conac din Paris anul trecut, după ce a fost ascunsă timp de mai bine de patru secole.

Osenat, a cărui casă de licitaţii a vândut pictura duminică la un preţ estimat între 1 şi 2 milioane de euro - a găsit pânza în timp ce pregătea proprietatea pentru vânzare.

El a declarat la începutul acestui an că pictura era „o capodoperă” realizată de Rubens când maestrul flamand din secolul al XVII-lea se afla „la apogeul talentului său”.

Preţul total a crescut la 2,94 milioane de euro (3,41 milioane de dolari) după ce s-au adăugat comisioanele, inclusiv taxa cumpărătorului.

Casa de licitaţii a menţionat în materialele sale promoţionale că se ştiau foarte puţine lucruri despre pictură - doar că un coleg al lui Rubens realizase o gravură după ea. Istoricii ulteriori au descris această gravură şi, deşi nu au văzut niciodată pictura, au declarat că ea există.

Tabloul a fost cumpărat de un pictor francez din secolul al XIX-lea, William-Adolphe Bouguereau, şi a fost transmis din generaţie în generaţie în familia sa, potrivit casei de licitaţii. Tabloul a fost autentificat de istoricul de artă german Nils Büttner, cunoscut pentru cercetările sale despre maestrului barocului flamand, a declarat Osenat.

Büttner a declarat înainte de licitaţie că Rubens picta adesea crucificări, dar rareori îl înfăţişa pe "Hristos crucificat ca un cadavru pe cruce".

Osenat a precizat că provenienţa sa a fost certificată prin metode precum imagistica cu raze X şi analiza pigmentului.

"Este începutul picturii baroce, reprezentând un Hristos răstignit, izolat, luminos şi care se detaşează vivid pe un cer întunecat şi ameninţător", a spus Osenat.

Rubens a produs multe lucrări pentru Biserică, dar pictura - cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 cm - a fost probabil creată pentru un colecţionar privat.

