O Skoda Felicia a scris istorie pe șoselele Slovaciei: 18 oameni înghesuiți în maşină și un șofer fără permis

Poliţiştii din estul Slovaciei au avut parte de o descoperire şocantă la un control de rutină. Au tras pe dreapta o maşină Škoda Felicia în care nu se aflau cinci persoane, cât permite formatul vehiculului, ci nu mai puţin de 18. Printre aceştia se afla şi şoferul, care nici măcar nu avea permis de conducere.

O patrulă de poliţie din Pavlovce nad Uhom, o localitate din estul Slovaciei, a oprit o maşină Škoda Felicia care circula pe şosea. Spre surprinderea agenţilor, în interiorul vehiculului se aflau nu mai puţin de 18 persoane, relatează publicaţia Parameter.

Maşina era condusă de un bărbat fără permis, iar în habitaclul proiectat pentru doar cinci locuri se mai înghesuiseră încă 17 persoane.

Poliţia avertizează asupra pericolului

Autorităţile slovace au subliniat că o astfel de situaţie reprezintă un risc uriaş, atât pentru pasageri, cât şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.

"Un astfel de mod de a călători prezintă un pericol extraordinar atât pentru pasageri, cât şi pentru ceilalţi participanţi la trafic, întrucât în cazul unui accident consecinţele pot fi grave, chiar fatale", au transmis poliţiştii.

Modelul Škoda Felicia este omologat pentru transportul a cinci persoane. În acest caz, însă, capacitatea maximă a vehiculului a fost de peste trei ori depăşită, punând în pericol viaţa tuturor celor aflaţi la bord.

Incidentul face parte dintr-un şir de cazuri surprinzătoare din estul Europei, unde poliţia raportează frecvent situaţii deosebite în trafic.

