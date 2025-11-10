Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: 70 de răniţi. "A fost o bubuitură îngrozitoare"

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit duminică seară, în apropiere de orașul Pezinok, Slovacia. Deși nu s-au înregistrat decese, peste 70 de persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale, iar 13 persoane au rămas internate în spital Potrivit primelor informații, unul dintre trenuri ar fi trecut pe roșu.

Coliziunea a avut loc duminică seară, în jurul orei 19:31, în apropiere de Pezinok, la aproximativ 18 kilometri de Bratislava. Ambele trenuri urmau să oprească în capitală, iar unul a intrat în spatele celuilalt cu o viteză de 100 km/h, relatează aktuality.sk.

În trenuri se aflau aproximativ 800 de persoane, majoritatea studenți. Au fost raportate în jur de 70 de răniți, dintre care 13 au rămas internați. La fața locului au intervenit peste 60 de polițiști, 70 de pompieri și mai multe echipaje de salvare. Pentru evacuarea pasagerilor au fost mobilizate și autobuze.

Martorii au povestit că s-a auzit o bubuitură puternică, iar personalul feroviar a cerut pasagerilor să verifice dacă sunt răniți. "Suntem undeva lângă Pezinok. A fost o bubuitură îngrozitoare. Au întrebat deja dacă este vreun medic în tren, să meargă în partea din față", a povestit un martor pentru presa locală.

Directorul general al Căilor Ferate Slovace a precizat că incidentul s-a produs pe cea mai modernă linie feroviară din Slovacia, echipată cu un sistem de control automat şi a declarat că, cel mai probabil, unul dintre trenuri a trecut pe roșu. Guvernul slovac urmează să convoace o ședință extraordinară în cursul zilei pentru a discuta accidentul, considerat al doilea incident feroviar major produs în decurs de o lună.

