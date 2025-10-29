Ţara europeană care introduce limita de viteză pentru pietoni. Explicaţia autorităţilor

O ţară europeană este pe cale să întroducă o limită de viteză inedită: pentru persoanele care merg pe trotuare în zone aglomerate. Propunerea aparţine parlamentului din Bratislava, Slovacia iar noua limită se aplică atât pietonilor, cât şi persoanelor care se deplasează cu role, trotinete, trotinete electrice şi biciclete, cărora în Slovacia le este permis să folosească trotuarele, potrivit agenţiei dpa, citată de Agerpres.

Conform unui amendament la legea transporturilor adoptat marţi de parlamentul de la Bratislava, pietonii care se deplasează pe trotuare în astfel de zone nu vor avea voie să depăşească viteza de 6 kilometri pe oră. Legea intră în vigoare la 1 ianuarie.

"Scopul principal este creşterea siguranţei pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu trotinete", a declarat deputatul Lubomir Vazny, fost ministru al transporturilor, care a depus proiectul de lege. Vazny reprezintă partidul naţionalist de stânga Direcţia - Democraţia Socială Slovacă (Smer-SSD).

Planul a stârnit semne de întrebare şi glume. Cineva s-a întrebat online: "Poate să mă prindă radarul dacă mă grăbesc să prind autobuzul?".

Susţinătorii iniţiativei argumentează în schimb că şoferii nu pot opri la timp dacă cineva se angajează în fugă pe o trecere de pietoni şi că pietonii sunt, de asemenea, parţial de vină pentru numeroase coliziuni cu utilizatorii de trotinete.

Parlamentarul care a redactat amendamentul a oferit clarificări

Un parlamentar slovac a clarificat faptul că pietonii nu vor avea o limită de viteză, după ce dezbaterea politică în jurul unui amendament de lege a dus la confuzie şi ironii, relatează dpa.

Parlamentarul Lubomir Vazny, care a redactat amendamentul, a declarat miercuri seară pentru postul public de televiziune STVR că criticile se bazează pe o neînţelegere. Limita de viteză se aplică numai celor care utilizează trotuare, a spus el, nu şi persoanelor care merg pe jos.

Vazny a spus că scopul este de a proteja pietonii, asigurând că skaterii, bicicliştii şi utilizatorii de trotinete electrice nu se deplasează semnificativ mai repede decât ritmul de mers pe jos.

