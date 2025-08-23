Pescarii care au sfidat moartea. Povestea uitată a tragediei Lisbon Maru
Un episod mai puțin cunoscut al celui de-al Doilea Război Mondial revine în atenția publicului odată cu lansarea filmului "Dongji Rescue", care ecranizezaă una dintre cele mai impresionante povești de umanitate: salvarea a aproape 400 de prizonieri britanici de către pescari chinezi, după scufundarea cargoului japonez Lisbon Maru, în 1942.
E început de octombrie, 1942. Un cargou japonez, Lisbon Maru, taie valurile Pacificului spre Japonia. În cala lui, 1.816 prizonieri de război britanici, capturați după Bătălia pentru Hong Kong. E întuneric, umezeală, lipsă de aer.
Apoi, de nicăieri, torpilele loveau. Un submarin american, USS Grouper, atacase nava – fără să știe că la bord erau prizonieri aliați.
Tragedia de la Lisbon Maru, în 1942
Panică. Nava începe să se încline. Britanicii cer să fie scoși la aer. Dar trapele sunt încuiate. Soldații japonezi îi închid ca pe niște animale. Înăuntru, oamenii bat cu pumnii în pereți. Unii reușesc să rupă prelata cu un cuțit. Dar când ies, gloanțele îi întâmpină. E momentul în care moartea părea inevitabilă.
Supraviețuitorii au relatat că, în momentul în care vasul se scufunda, soldații japonezi au încuiat trapele și i-au lăsat pe britanici închiși în cala infectă a navei. Câțiva prizonieri au reușit să rupă prelatele cu ajutorul unui cuțit și să scape, însă au fost imediat împușcați de militarii japonezi aflați în bărci din apropiere.
Miracolul din larg
Soarta celor rămași în viață s-a schimbat radical când un grup de pescari chinezi din arhipelagul Zhoushan a observat dezastrul și a ieșit în larg. Aceștia au reușit să tragă la mal 384 de prizonieri britanici, oferindu-le hrană și îmbrăcăminte.
Istoricul militar Brian Finch, consilier pentru documentarul The Sinking of the Lisbon Maru, spune că intervenția pescarilor a fost decisivă nu doar pentru salvarea britanicilor, dar și pentru oprirea masacrului.
"Odată ce flota de pescari chinezi a apărut și putea fi martoră, armata japoneză a încetat să mai tragă și a început să recupereze și ea supraviețuitori. Mulți dintre prizonieri au spus că își datorează viața pescarilor chinezi", povesteşte istoricul Brian Finch.
În total, 828 de britanici și-au pierdut viața, dar restul (384) au fost salvați datorită curajului acestor oameni simpli. Le-au dat haine, hrană, un adăpost temporar.
Dennis Morley, ultimul supraviețuitor a murit la vârsta de 101 ani
Dennis Morley, ultimul supraviețuitor al navei torpilate în al Doilea Război Mondial a murit la vârsta de 101 ani, chiar de ziua fiicei sale, după ce a fost testat pozitiv cu Covid-19. Soldatul Dennis Morley, din Chalford, Gloucestershire, a fost prizonier pe cargoul japonez transformat în navă de război - Lisbon Maru - atunci când acesta a fost atacat, în 1942. Dennis a supraviețuit, dar a rămas prizonier de război până pe 25 decembrie 1945.
Exact 75 de ani mai târziu, și-a petrecut Crăciunul din 2020 în Spitalul Regal Gloucestershire, după o infecție la picior și o căzătură, așteptând să se întoarcă acasă pe 29 decembrie - dar atunci a fost testat pozitiv cu Covid-19.
Leone Coysh, strănepoata lui Dennis, a declarat: "Am fost absolut devastată, aproape că știam că acela va fi sfârșitul. Era vorba de a accepta soarta, la acel moment, din cauza vârstei lui"
De la istorie la cinema
Ani de zile, povestea a rămas ascunsă. Apoi regizorul Fang Li a scos la lumină documentarul The Sinking of the Lisbon Maru. A fost un succes uriaș în China, cu încasări de milioane.
Acum, istoria prinde altă viață pe marele ecran. Filmul Dongji Rescue, cu un buget de 80 de milioane de dolari, transformă pescarii anonimi în eroi de legendă. Scene subacvatice, sacrificii spectaculoase, dramă cinematografică.
Criticii au lăudat frumusețea vizuală a filmului, dar unii istorici au avertizat că povestea riscă să piardă din acuratețea faptelor reale. "Unii supraviețuitori au spus că ideea că pescarii ar fi deschis trapele îi minimizează pe cei care, din interior, au avut curajul să se elibereze", notează Finch, potrivit BBC.
O lecție de umanitate
Deși cei mai mulți prizonieri salvați au fost duși ulterior în lagăre din Japonia, unde peste 700 au supraviețuit până la sfârșitul războiului, gestul pescarilor chinezi rămâne o dovadă rară de solidaritate într-o perioadă marcată de cruzime.
În mai 2025, la peste opt decenii de la tragedie, a fost inaugurat un memorial dedicat victimelor Lisbon Maru, iar supraviețuitorii care mai trăiau au recunoscut mereu că datorează viața unor oameni simpli, dar curajoși.
"Pescarilor chinezi nu le-a păsat de pericol sau de lipsurile lor. Au văzut oameni în apă și primul lor instinct a fost să-i salveze. Asta este adevărata umanitate", a spus istoricul Brian Finch.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰