Un episod mai puțin cunoscut al celui de-al Doilea Război Mondial revine în atenția publicului odată cu lansarea filmului "Dongji Rescue", care ecranizezaă una dintre cele mai impresionante povești de umanitate: salvarea a aproape 400 de prizonieri britanici de către pescari chinezi, după scufundarea cargoului japonez Lisbon Maru, în 1942.

Pescarii care au sfidat moartea. Povestea uitată a tragediei Lisbon Maru - Trinite Cine Asia

E început de octombrie, 1942. Un cargou japonez, Lisbon Maru, taie valurile Pacificului spre Japonia. În cala lui, 1.816 prizonieri de război britanici, capturați după Bătălia pentru Hong Kong. E întuneric, umezeală, lipsă de aer.

Apoi, de nicăieri, torpilele loveau. Un submarin american, USS Grouper, atacase nava – fără să știe că la bord erau prizonieri aliați.

Tragedia de la Lisbon Maru, în 1942

Articolul continuă după reclamă

Panică. Nava începe să se încline. Britanicii cer să fie scoși la aer. Dar trapele sunt încuiate. Soldații japonezi îi închid ca pe niște animale. Înăuntru, oamenii bat cu pumnii în pereți. Unii reușesc să rupă prelata cu un cuțit. Dar când ies, gloanțele îi întâmpină. E momentul în care moartea părea inevitabilă.

Supraviețuitorii au relatat că, în momentul în care vasul se scufunda, soldații japonezi au încuiat trapele și i-au lăsat pe britanici închiși în cala infectă a navei. Câțiva prizonieri au reușit să rupă prelatele cu ajutorul unui cuțit și să scape, însă au fost imediat împușcați de militarii japonezi aflați în bărci din apropiere.

Miracolul din larg

Soarta celor rămași în viață s-a schimbat radical când un grup de pescari chinezi din arhipelagul Zhoushan a observat dezastrul și a ieșit în larg. Aceștia au reușit să tragă la mal 384 de prizonieri britanici, oferindu-le hrană și îmbrăcăminte.

Istoricul militar Brian Finch, consilier pentru documentarul The Sinking of the Lisbon Maru, spune că intervenția pescarilor a fost decisivă nu doar pentru salvarea britanicilor, dar și pentru oprirea masacrului.

"Odată ce flota de pescari chinezi a apărut și putea fi martoră, armata japoneză a încetat să mai tragă și a început să recupereze și ea supraviețuitori. Mulți dintre prizonieri au spus că își datorează viața pescarilor chinezi", povesteşte istoricul Brian Finch.

În total, 828 de britanici și-au pierdut viața, dar restul (384) au fost salvați datorită curajului acestor oameni simpli. Le-au dat haine, hrană, un adăpost temporar.

Dennis Morley, ultimul supraviețuitor a murit la vârsta de 101 ani