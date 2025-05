Imaginaţia bucătarilor nu are limită de gust. Burgeri cu icre negre, mere, gogonele sau dulceaţă. Asta au putut degusta cei care au ajuns în aceste zile la BurgerFest, unul din cele mai mari festivaluri de street-food din ţară. Chefii au pus pe masă cele mai neobișnuite combinații de arome și gusturi, iar curioşii s-au adunat ca la spectacol.

"Avem carne de vită wagyu, de Australia, brânză gouda, cu tartar de langustine, avocado şi un sos fresh. Şi icre negre", a explicat un bucătar.

Extravaganţa culinară vine tocmai din Cluj.

"Este un gust foarte inedit. E ceva ce... nu se aşteaptă nimeni să găsească o astfel de combinaţie într-un burger", a explicat Laura Chiș, owner burgerie.

Vezi și

De la raiul culinar cu icre negre trecem la ceva mai pământesc.

Imaginaţia bucătarilor nu are limită de gust

"Carpathian burger, făcut special pentru Burger Fest. Este o chiflă brioșă, cu un sos făcut în casă, baby spanac, brânză de burduf, o pastă de carne picantă din Italia, dulceață de smochine și o gogonea prăjită. M-am chinuit cam 3 săptămâni. Am experimentat, am mai luat, am mai pus. Ca să fie gustul perfect", a declarat Cornel Vișu, owner burgerie.

Şi nu e singura combinaţie cu brânză de burduf

"Am venit cu wagyu, double smashed burger. Conține carne wagyu angus, o combinație foarte bună, brânză de burduf, bacon crocant, ceapă verde și pâinică. Mulți se gândesc la mămăligă… dar merge foarte bine cu burgerul", a explicat Cristian Tache, owner burgeri.

O altă combinaţie inedită: burger cu măr verde, iar pe lângă măr verde mai conţine carne de vită, blue cheese şi dulceaţă de ardei iute. Preţul unui astfel de burger e de 40 de lei. Între 40 şi 65 de lei au plătit vizitatorii pentru un burger şi o porţie de cartofi prăjiţi.

"Preţurile au mai crescut şi, din păcate, o să continue să crească, cel puţin pe partea de carne este o cerere mai mare decât ofeta. 25%, ceva de genul ăsta (n.r. cu cât a crescut prețul față de anul trecut)", a explicat Cristian Tache, owner burgeri.

Chiar şi aşa, clienţii n-au lipsit. Românii sunt mari amatori de burgeri. Anul trecut am comandat 8 milioane de chifle cu carne şi am ajuns pe primul loc în Europa de Sud-Est

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Crezi că România ar trebui să investească mai mult în școli profesionale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰