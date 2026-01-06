Antena Meniu Search
Ţara care a interzis oficial reclamele la alimentele nesănătoase

O interdicție strictă asupra reclamelor la mâncare nesănătoasă intră în vigoare în Regatul Unit. De la ora 21.00, posturile de televiziune nu vor mai avea voie să difuzeze reclame pentru alimente și băuturi nesănătoase, iar publicitatea online va fi interzisă complet.

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 08:24
Ţara care a interzis oficial reclamele la alimentele nesănătoase - Shutterstock

Guvernul britanic dorește să reducă obezitatea infantilă și să ajute părinții „să crească cea mai sănătoasă generație de copii din toate timpurile”. Secretarul Sănătății, Ashley Dalton: „Prin restricționarea publicității pentru alimente nesănătoase înainte de ora 21:00 și interzicerea completă a publicității online plătite, reducem expunerea excesivă la alimente nesănătoase. Acest lucru face ca alegerea sănătoasă să fie alegerea ușoară pentru părinți și copii”, scrie RetailDetail.

Guvernul britanic se așteaptă ca această măsură să elimine 7,2 miliarde de calorii din alimentația copiilor în fiecare an. Aceasta ar trebui să reducă numărul copiilor obezi cu 20.000 pe an și, în cele din urmă, să genereze beneficii pentru sănătate de 2 miliarde de lire sterline.

La urma urmei, 22,1% dintre copiii din Anglia sunt supraponderali sau obezi când încep școala primară. Până la sfârșitul școlii primare, această proporție crește la 35,8%.

Interdicția privind publicitatea face parte dintr-o politică de prevenție mai amplă. Taxa pe băuturile zaharoase va fi extinsă pentru a include, printre altele, băuturile lactate îndulcite.

În plus, guvernul va interzice vânzarea de băuturi energizante cu conținut ridicat de cofeină copiilor sub 16 ani. Autoritățile locale vor primi, de asemenea, mai multe puteri pentru a împiedica deschiderea restaurantelor fast-food în apropierea școlilor.

