Cu o alimentaţie corectă şi mişcare constantă, putem duce o viaţă sănătoasă. În general, ianuarie este perioada în care dietele fulger fac cele mai multe victime. Specialiștii spun că slăbitul sănătos nu se face peste noapte și recomandă schimbări treptate, adaptate fiecărui organism.

Începutul de an aduce pentru majorotatea oamenilor mai multă motivaţie, disciplină şi dorinţa de a evolua. Puţini înţeleg, totuşi, că rezultatele bune vin treptat, cu paşi mici. Dana îmbină sportul cu alimentaţia pentru o viaţă echilibrată. Nu a apelat niciodată la aşa zisele diete-minune. "Înfometarea aduce rezultate imediate, dar nu de lungă durată. Mesele sunt foarte importante. Adică disciplina şi consecvenţa din punctul meu de vedere. Fac sport de ceva ani, pentru că mi-am dat seama că e foarte important în viaţa noastră, aşa că dacă mâncăm zilnic, trebuie să ne mişcăm şi zilnic", spune o femeie.

Antrenorii de fitness recomandă sportul de cel puţin trei ori pe săptămână

Antrenorii de fitness recomandă sportul de cel puţin trei ori pe săptămână, pentru un stil de viaţă sănătos, dar şi pentru a vedea rezultate pe musculatura corpului. "Ei cred că ce au avut de făcut în luna decembrie toată luna, rezolvă într-o săptămână, în ianuarie, ceea ce e imposibil. Există şansa să slăbeşti rapid, dar automat efectul este.. dau une exemplu: slăbeşti 10 kilograme şi pui 20 înapoi într-o lună. Deci, cel mai bine este treptat, cu cap şi calculat", a declarat Robert Cercel, antrenor fitness. Înfometarea, pastilele sau ceaiurile de slăbit par o alegere simplă şi la îndemână, atunci când vrei să slăbeşti, dar deloc sănătoasă sau folositoare pe termen lung, spun medicii.

Articolul continuă după reclamă

"Orice regim care îşi propune să piardă mai mult de două kilograme pe lună, este dintr-odată foarte, foarte toxic pentru ficat. Pe lângă ficat şi rinichii sunt supuşi unui stres, apă mai multă, retenţie, plus regimul cu foarte multă sare dina ceastă perioadă. Murături, saramuri şi toate cele. Trebuie să mâncăm cu moderaţie, să bem cu moderaţie", a declarat Sorin Bădoiu, medic de familie. "Apare această gândire de totul sau nimic, începând din noul an voi renunţa la zahăr, voi renunţa la dulciuri. Această paradigmă se poate schimba foarte simplu: înlocuind obiectivul vreau să slăbesc, cu obiectivul aleg să fiu sănătos", a declarat Florin Bălănică, medic nutriționist.

Pentru doamnele şi domnişoare care nu au suficientă voinţă pentru a se ţine de sport, există anumite proceduri medicale, pentru a scăpa de ţesutul adipos. "Criolipoliza este o alternativă a liposucţiei, este un tratament noninvaziv ce se poate executa pe mai multe zone. Rezultatele sunt imediate sau în trei săptămâni", a declarat Mirela Marin, asistent medical. "Procedurile împotriva celulitei sunt cele mai căutate pentru zona de coapse. La fel, vorbim de procedura de criolipoliză, de îngheţare a ţesutului adipos şi de eliminare a ţesutului de pe zona de burtă în special, în zona de abdomen", a declarat Simona Marcan, manager clinică medicală. Preţul unei astfel de şedinţe porneşte de la 900 de lei, în funcţie de nevoile pacientei.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰