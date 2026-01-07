Situat în Qianjiang Century City, zona comercială a orașului Hangzhou, Regent International este un colos de 39 de etaje, în formă de S, devenit viral pe rețelele sociale după apariția unor imagini filmate cu drona. În interior se află peste 5.000 de apartamente, magazine și supermarketuri, restaurante și săli de sport, școli, piscine și chiar spitale. Totul este gândit astfel încât locatarii să nu fie nevoiți să părăsească niciodată clădirea.

Mai mult decât o clădire, Regent International este un experiment urban. Condominiul a fost construit în China și în interiorul său se află apartamente, spitale, restaurante și școli. Dacă, pe de o parte, autosuficiența oferă confort și siguranță, pe de altă parte ridică noi semne de întrebare. Cei care locuiesc în complex riscă o izolare progresivă, iar viața desfășurată exclusiv în interiorul condominiului ar putea avea un impact psihologic și social, scrie Fan Page.

În interiorul unei clădiri uriașe de 260.000 de metri pătrați trăiesc 20.000 de rezidenți care nu trebuie să iasă niciodată. Regent International Apartment Complex, un adevărat colos rezidențial, se află în Qianjiang Century City, zona comercială din Hangzhou, China.

Clădirea a devenit virală pe rețelele sociale, unde au fost publicate imagini filmate cu drona ce arată construcția de 39 de etaje, în formă de S. În interior există de toate: magazine, supermarketuri, restaurante, săli de sport, școli, piscine, spitale și peste 5.000 de apartamente.

Regent International Apartment este mai mult decât autosuficient. Cei 20.000 de rezidenți, echivalentul populației unui mic oraș, nu au nevoie să iasă: orice necesitate poate fi satisfăcută fără a părăsi acest „oraș vertical”.

Viața în interiorul Regent International Apartment

Complexul, realizat de arhitecta Alicia Loo, a fost conceput inițial ca un hotel de lux, dar ulterior a fost reconvertit într-o clădire rezidențială. Are 5.000 de apartamente și 39 de etaje dispuse în formă de S. Clădirea se întinde pe mai multe cvartale, ocupând 260.000 de metri pătrați, fiind astfel una dintre cele mai mari construcții din China.

Interiorul este traversat de o rețea densă de coridoare, balcoane și ferestre. Etajele inferioare găzduiesc zonele comerciale, în timp ce cele superioare sunt destinate locuințelor. Soluțiile locative variază de la garsoniere de bază până la apartamente luxoase și spațioase pentru familii numeroase.

Complexul este autosuficient și din punct de vedere energetic, datorită panourilor solare și sistemelor de colectare și reciclare a apei de ploaie.

Prețurile variază în funcție de etaj și de dimensiunea apartamentelor. Cele mai mici unități locative, fără ferestre, costă aproximativ 500 de yuani (circa 191 euro) pe lună, potrivit unui articol al agenției chineze de presă Sina. Apartamentele mai mari, dotate cu balcoane, costă până la 4.000 RMB (509 euro) pe lună.

Colivia de aur, un experiment urban tulburător

Mai mult decât o clădire, Regent International este un experiment urban. Și, deși autosuficiența oferă confort și siguranță, ea ridică și multe semne de întrebare. Posibilitatea de a satisface fiecare nevoie dintr-o clădire este tulburătoare. Locuitorii riscă să se izoleze de lumea exterioară, iar viața limitată în cadrul condominiului ar putea avea impact psihologic și social. Acest gigant rezidențial seamănă cu o cușcă aurită.

Nu numai că riscă să limiteze libertatea socială a locuitorilor săi, dar creează și un microcosmos în interiorul său, unde se reproduc noi inegalități sociale. Bogăția se dezvoltă pe verticală. Cei care locuiesc la etajele superioare sunt bogați și au acces la servicii exclusive, comparativ cu cei care ocupă apartamente mai mici la nivelurile inferioare. Regent International nu este doar cel mai mare condominiu din lume, ci este un experiment urban tulburător care demonstrează toate riscurile unui stil de viață hipercentralizat.

