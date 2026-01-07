Un internaut american cu milioane de vizualizări pe internet, cunoscut sub numele de Vulgar Chef, a încercat pentru prima mâncarea românească. Bărbatul și-a făcut comanda la un restaurant cu specific din Queens, New York.

Dacă la început nu părea să fie încântat de ce vede, după ce le-a gustat a rămas total impresionat. Clipul s-a viralizat în scurt timp.

Reacția lui Vulgar Chef când gustă mâncarea românească pentru prima dată

Influencerul și-a comandat de la un restaurant cu specific românesc: ciorbă de perișoare, sarmale în foi de varză și mămăligă cu brânză și ochiuri.

”Să încercăm niște mâncare românească. Nu știu absolut nimic despre România. Nu știu nimic despre mâncarea românească, dar am găsit un local românesc, așa că am comandat niște mâncare. Danubius. O să masacrez numele tuturor felurilor, dar o să-mi dau silința. Asta este mămăligă cu brânză și smântână. E mămăligă cu brânză feta și smântână. Pe undeva pe aici se ascunde mămăliga. Astea sunt sarmalele. (...)Nu scrie cu ce-i umplută, dar vine cu smântână și un ardei iute. Și asta este ciorba de perișoare și e o ciorbă cu chiftele de carne, sunt niște morcovi, este țelină, roșii, ceapă, ceva ce pare a fi pătrunjel sau ierburi proaspete”, își începe Vulgar Chef filmarea.

A venit și momentul degustării, iar influencerul a rămas chiar și fără cuvinte. „Asta e o ciorbă incredibilă. Aș putea pur și simplu să stau aici și să fac doar asta”. A venit momentul sarmalelor. “Asta este, de departe, cea mai bună sărmăluță în varză pe care am mâncat-o vreodată. Cine mi-a ascuns mâncarea românească?”, a reacționat el.

”Mămăligă, brânză feta și smântână. Nu se întâmplă cine știe ce nebunie la capitolul arome, dar oul, brânza feta și mămăliga, toate împreună, sunt foarte faine. E un mic dejun foarte mișto, frate”, a mai spus Vulgar Chef, la cel de-al treilea fel de mâncare românească.

Concluzia? „Pentru mine, secretul a ieșit la iveală și sunt norocos, pentru că mai sunt încă trei localuri românești la care pot ajunge. Și, sincer, aș putea pur și simplu să mă întorc direct în locul ăsta, pentru că meniul e destul de mare. Sfatul meu pentru tine: dacă ai un restaurant românesc aproape de tine, du-te. Du-te azi, mâine, poimâine. Du-te trei zile la rând”, a încheiat influencerul.

