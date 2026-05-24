Satul din Spania care oferă casă gratuită, un loc de muncă stabil și șansa de a începe o viață nouă

Un mic sat din Spania a devenit cunoscut, după ce autorităţile au venit cu o propunere care pare desprinsă dintr-un film. Arenillas, o localitate cu doar 40 de locuitori din provincia Soria, caută familii care vor să se mute permanent. Se oferă casă gratuită, un loc de muncă stabil și șansa de a începe o viață nouă, departe de marile orașe.

Inițiativa include o locuință pusă la dispoziție de primărie, complet utilată și fără chirie. În plus, planul prevede un loc de muncă permanent ca zidar și posibilitatea de a administra barul social al satului. Scopul nu este atragerea turiștilor, ci aducerea unor noi locuitori care să se integreze în comunitate și să ajute la menținerea vieții satului pe tot parcursul anului.

Satul care îţi oferă un nou început

Una dintre cele mai importante condiții este ca prioritate să aibă familiile cu copii de vârstă școlară. Acest lucru se datorează faptului că prezența copiilor contribuie la menținerea școlii locale, a serviciilor și a vieții comunitare, scrie LT7 Noticias.

Autoritățile vor aprecia în mod special angajamentul de a rămâne pe termen lung, deoarece caută persoane dispuse să se adapteze ritmului liniștit al vieții rurale.

Cei interesați trebuie să contacteze direct Primăria din Arenillas și să trimită informații despre situația familială, experiența profesională și motivele pentru care doresc să se mute. Autoritățile vor analiza fiecare candidatură ținând cont de intenția de stabilire definitivă și de posibilitatea de a contribui la dezvoltarea comunității.

