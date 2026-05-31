"Nimeni nu se mai simte în siguranţă". Reportaj BBC din blocul lovit de drona rusească la Galaţi

Războiul Rusiei în Ucraina nu mai pare o ameninţare îndepărtată pentru locuitorii din Galaţi. O dronă de atac a lovit, vineri dimineaţă, un bloc de locuinţe în care zeci de oameni dormeau. Explozia a provocat panică, un incendiu şi a trimis la spital o femeie şi pe fiul ei adolescent, iar locatarii se întorc acum în apartamente cu teamă că un astfel de incident se poate repeta, arată un reportaj realizat de BBC.

În unele zone ale Europei, invazia Rusiei în Ucraina poate părea încă o ameninţare îndepărtată. În România, însă, războiul este la doar câţiva kilometri distanţă şi devine tot mai periculos, scrie BBC.

La Galaţi, dovada este un bloc de locuinţe rămas cu o gaură în acoperiş, după ce o dronă de atac s-a prăbuşit peste clădire vineri dimineaţă, în timp ce zeci de oameni dormeau. Impactul a provocat un incendiu şi panică printre locatari.

Sâmbătă, locuitorii au început să se întoarcă în clădire pentru a-şi verifica apartamentele. Pe acoperiş, acolo unde drona a străpuns betonul, a rămas o gaură zimţată, de câţiva metri, acoperită acum cu plastic.

Apartamentul de dedesubt a fost grav avariat. O femeie şi fiul ei adolescent sunt în continuare internaţi, cu vânătăi şi arsuri minore.

Mărturiile locatarilor din Galaţi, pentru BBC

Consecinţele ar fi putut fi mult mai grave. Drona a lovit casa liftului de pe acoperiş, iar structura a preluat mare parte din suflul exploziei.

"A fost cu adevărat îngrozitor", a spus Costel Patrichi, administratorul blocului. "Dar dacă drona ar fi lovit lateral, ar fi putut distruge un etaj întreg sau chiar mai mult."

Bărbatul povesteşte că telefonul i-a vibrat cu puţin înainte de ora 02:00, când a primit o alertă privind pericolul: o dronă se apropia dinspre graniţa cu Ucraina, aflată la doar câţiva kilometri. Câteva momente mai târziu, s-a auzit explozia.

"Ni s-a spus că suntem protejaţi de NATO, să nu ne facem griji. Dar uitaţi unde am ajuns!", a spus Costel, frustrat, la fel ca mulţi alţi locatari, că aviaţia română nu a putut intercepta drona.

De ce nu a fost doborâtă drona înainte să lovească blocul

Potrivit BBC, un avion de vânătoare românesc aflat în Estonia, în cadrul forţei de reacţie rapidă a NATO, a doborât recent o dronă ucraineană care se îndrepta spre nordul Rusiei, dar fusese deviată de la traseu şi ajunsese în spaţiul estonian.

În cazul de la Galaţi, piloţii au avut doar câteva momente pentru a reacţiona înainte ca drona să ajungă deasupra unei zone locuite. În acel punct, interceptarea ar fi fost prea riscantă.

"Acum îmi este frică. Dacă mă întorc în apartamentul meu în seara asta, voi dormi cu teamă. Pentru că se poate întâmpla din nou", a recunoscut Costel.

Este aceeaşi frică pe care ucrainenii o trăiesc aproape noapte de noapte, în timp ce Rusia lansează tot mai multe drone de atac asupra ţării vecine. De multe ori, acestea lovesc zone rezidenţiale, distrug locuinţe şi ucid oameni.

Acum, România, stat membru NATO şi al Uniunii Europene, a fost lovită.

Cel mai grav incident de acest fel în România de la începutul invaziei

Este cel mai grav incident de acest tip produs în România de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în 2022.

Vladimir Putin a susţinut că nu există dovezi că drona ar fi fost rusească. Bucureştiul a transmis însă clar că aparatul era un Geran-2, cunoscut şi ca Shahed, şi că provenea din Rusia.

"Este sigur, pentru că am mai avut una acum patru sau cinci săptămâni, care nu a explodat. Le-am comparat şi sunt complet identice", a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan, pentru BBC World Service.

Dronele sunt folosite pentru a lovi porturile ucrainene de pe celălalt mal al Dunării, vitale pentru exporturile de cereale ale Ucrainei.

Vineri, România a urmărit un roi de 43 de drone care se deplasau de la est la vest.

"Una dintre ele, lovită de armata ucraineană, şi-a schimbat direcţia şi a trecut pe teritoriul României. Asta este sigur", a spus Nicuşor Dan.

NATO condamnă comportamentul Rusiei, dar evită escaladarea

Aliaţii României din NATO au descris comportamentul Rusiei drept "nesăbuit" şi au subliniat că războiul de agresiune al Moscovei este responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat.

La Washington, secretarul american de stat Marco Rubio a ignorat întrebările jurnaliştilor pe acest subiect.

Reacţia aliaţilor a fost, însă, una prudentă, chiar dacă incidentul a fost condamnat. Nimeni nu acuză Moscova că ar fi lansat un atac deliberat asupra României.

Surse guvernamentale de la Bucureşti au declarat pentru BBC că a fost luată în calcul invocarea Articolului 4 din Tratatul NATO, care ar fi dus la convocarea unei reuniuni de urgenţă. Ideea a fost însă respinsă, pentru a evita panica.

Următorul pas posibil ar fi fost Articolul 5, clauza de apărare colectivă, potrivit căreia un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor. Această variantă nu este, în prezent, luată în calcul.

România a închis consulatul Rusiei de la Constanţa

În schimb, România a decis închiderea consulatului Rusiei din Constanţa, măsură descrisă de preşedintele Nicuşor Dan drept un "avertisment".

Şeful statului a spus că următoarea măsură în "ierarhia diplomatică" ar fi expulzarea ambasadorului rus. Pentru moment, însă, acesta rămâne în România.

Bucureştiul cere NATO să accelereze promisiunea de a trimite mai mult echipament militar pe această porţiune a flancului estic. Guvernul cumpără deja drone şi are planuri să dezvolte altele în cooperare cu firme ucrainene.

În paralel, Uniunea Europeană lucra deja la un nou pachet de sancţiuni împotriva Moscovei.

"Nimeni nu se mai simte în siguranţă"

Riscul ca războiul să escaladeze şi să se extindă pare, însă, mai mare ca oricând. La Galaţi, oamenii se simt vulnerabili.

"A fost o nebunie, s-a întâmplat chiar în mijlocul oraşului", a spus Adrian, după ce a verificat apartamentul familiei sale din blocul lovit.

"Nimeni nu se mai simte în siguranţă."

Pentru asta, bărbatul dă vina pe Rusia şi pe preşedintele Vladimir Putin.

"Dar nu cred că sancţiunile sunt suficiente", a adăugat Adrian. "Pentru că le-ar putea lua totul Rusiei, iar ei tot ar ataca."

Denisa Gheorghe

