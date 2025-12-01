Video Renul "Rudolph", surprins pe o plajă din Marea Britanie, după ce a evadat de la un eveniment tematic
Un elicopter al poliției l-a zărit pe "Rudolph" la o plimbare pe o plajă după ce renul obraznic a scăpat de la un eveniment de Crăciun în Marea Britanie. Departamentul de poliţie spune că "Rudolph" s-a întors acasă după ce a fost salvat de autorităţi.
Renul "Rudolph", surprins pe o plajă din Marea Britanie, după ce a evadat de la un eveniment tematic - Profimedia
"Acum se va odihni bine înainte de a-l ajuta pe Moș Crăciun și sania lui pe 24", au declarat oficialii pentru Fox News.
