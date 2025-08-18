"Skibidi", "tradwife" și "delulu", printre noile cuvinte adăugate anul acesta în Dicționarul Cambridge

Peste 6.000 de termeni noi, mulți popularizați de rețelele sociale și cultura online, au fost incluși anul acesta în Dicțoinarul Cambridge, printre ei aflându-se "skibidi", "tradwife" și "delulu".

Dicționarul Cambridge a anunțat includerea a mii de cuvinte și expresii noi, reflectând influența tot mai mare a internetului asupra limbii engleze.

Conform BBC, printre cele mai remarcabile intrări se numără "skibidi", un termen nonsens devenit viral pe YouTube prin seria animată Skibidi Toilet și "tradwife", prescurtarea pentru "traditional wife", care descrie o femeie căsătorită dedicată rolurilor casnice și prezentării acestora pe rețele sociale.

Dicționarul definește "skibidi" ca un cuvânt cu sensuri multiple, folosit fie cu înțelesuri precum "cool" sau "rău", fie pur și simplu ca o glumă.

Termenul a căpătat notorietate în 2018, odată cu melodia "Skibidi" a trupei Little Big, al cărei videoclip a strâns peste 700 de milioane de vizualizări.

Alte expresii intrate în dicționar includ "delulu", derivat din "delusional", folosit pentru a desemna credințe nerealiste, dar și termeni legați de munca la distanță, precum "mouse jiggler", dispozitiv sau software menit să simuleze activitatea pe computer.

În zona profesională, Dicționarul Cambrisdge a adăugat și expresiile "work wife" și "work spouse", care desemnează relații apropiate și de încredere între colegi.

Printre noile cuvinte se regăsește și "broligarchy", o combinație între "bro" și "oligarchy", utilizată pentru a descrie grupurile restrânse de bărbați extrem de bogați și influenți din domeniul tehnologiei.

