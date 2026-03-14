Surse: Donald Trump ar pregăti publicarea unor materiale care atestă existenţa extratereştrilor

Guvernul federal deține dovezi șocante despre OZN-uri care dovedesc că nu suntem singuri - inclusiv imagini din satelit ale unor nave extraterestre care nu seamănă cu nimic " construit de noi ", a declarat pentru The New York Post un expert care cunoaște documentele.

Conform sursei citate, Grupul de documente despre OZN-uri al guvernului este masiv și include fotografii și videoclipuri uimitoare, potrivit lui Christopher Mellon, fostul secretar adjunct al serviciilor de informații ale apărării în timpul administrațiilor Clinton și Bush.

Dezvăluirea publică a informațiilor ar duce discursul despre OZN-uri "la un alt nivel", a adăugat el.

În baza ordinului președintelui Trump de acum două săptămâni, secretarul de război Pete Hegseth va ordona publicarea "dosarelor legate de" extratereștri, OZN-uri și "toate celelalte informații legate de" subiectul "extrem de complex", a scris președintele pe Truth Social.

Deși anunțul a stimulat agențiile federale, inclusiv Casa Albă și Pentagonul, să se grăbească, nu a existat nicio informație oficială despre ce va fi publicat și când.

Cele mai convingătoare date, a susținut Mellon, sunt fotografiile clare din satelit ale navelor din spațiul de deasupra Pământului, care evident nu sunt create de om.

