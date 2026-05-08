Video Putin organizează cea mai austeră paradă de 9 Mai, de teama atacurilor ucrainene. Ce va lipsi anul acesta

Rusia se pregăteşte să sărbătorească Ziua Victoriei sub o securitate fără precedent şi cu o paradă săracă. Faţă de alţi ani, când tehnica militară era punctul central al festivităţii, iar invitaţii de seamă dădeau plus valoare evenimentului, anul acesta lucrurile se schimbă. Pe scurt - nimic din ceea ce demonstrează putere nu va defila în Piaţa Roşie.

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 08:13
Tancuri, obuziere sau lansatoare de rachete nucleare. Toate vor lipsi mâine din Piaţa Roşie, de la parada anuală de Ziua Victoriei.

Pentru prima dată în aproape două decenii, nicio unitate de tehnică militară nu va defila prin fața mausoleului lui Lenin. Numărul elevilor de la şcolile militare Suvorov şi Nahimov, care mărşăluiesc an de an pe străzi, va fi şi el mai mic. Inclusiv lista invitaţilor e modestă: doar 9 oficiali vor fi prezenţi, printre care sultanul Malaeziei, președintele Laosului comunist şi vechiul prieten al lui Vladimir Putin, liderul Belarusului Alexandr Lukașenko.

Moscova, sub măsuri stricte de securitate înaintea paradei

Cu câteva zile în urmă au fost instalate puncte de control în mai multe zone, iar pe turnurile Kremlinului au fost desfășurați lunetiști și echipe înarmate cu mitraliere.

"Măsurile de securitate sunt necesare pentru a oferi siguranță cetățenilor, ceea ce reprezintă o prioritate absolută", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Motivul? Teama că demonstraţia de putere ar putea să transforme parada într-o țintă pentru forțele armate ucrainene. Armistiţiul instituit de Rusia la miezul nopţii ar trebui să asigure liniştea în următoarele două zile în ambele tabere. Din partea Kievului, însă, vine alt semnal.

Teama unui atac ucrainean schimbă complet parada lui Putin

"Vor permisiunea Ucrainei de a-și organiza parada, ca să poată ieși în siguranță în piață timp de o oră, o dată pe an, apoi să se întoarcă la uciderea poporului nostru și la război. Rușii vorbesc deja despre atacuri după 9 mai", a precizat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Îngrijorări vin şi din partea civililor.

"Cred că armistițiul va fi încălcat (n.r. de către partea ucraineană). Sunt sigur de asta", a transmis un cetăţean rus.

Segmentul aerian va deveni punctul central la paradă. Avioanele de acrobație și escadrila Suhoi Su-25 vor survola Piața Roșie şi vor arbora tricolorul rusesc pe cerul Moscovei.

